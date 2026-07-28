إنجازات مكافحة الإيدز في خطر… التمويل العالمي يتراجع

حذّر خبراء في مجال مكافحة الإيدز من أنّ الجهود العالمية لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أصبحت في "خطر حقيقي"، بعدما تراجع التمويل الدولي بشكل حاد، رغم التقدم العلمي الكبير وتوافر علاجات ووسائل وقاية أكثر فاعلية.



وخلال المؤتمر الدولي السادس والعشرين للإيدز في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز "UNAIDS" بأنّ التمويل الدولي المخصص لمكافحة الفيروس في الدول النامية انخفض بنسبة 18 بالمئة خلال عام 2025. كما تراجع التمويل الأوروبي منذ عام 2011 بنسبة 58 بالمئة، في وقت لا تزال الولايات المتحدة توفر نحو 74 بالمئة من إجمالي التمويل الذي تقدمه الحكومات المانحة.



وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج "UNAIDS" ويني بيانيما أنّ القضاء على الإيدز لم يعد مرتبطًا بغياب الحلول العلمية، بل بتفاقم أوجه عدم المساواة وضعف الإرادة السياسية، مشيرة إلى أنّ أدوية الوقاية الحديثة باتت تتمتع بفاعلية تقترب من فاعلية اللقاحات، إلا أنّ ملايين الأشخاص ما زالوا محرومين من الوصول إليها.



وعلى الرغم من ارتفاع التمويل المحلي في الدول النامية بنسبة 4 بالمئة، فإنه لا يزال غير كافٍ، خصوصًا أنّ العديد من الدول الإفريقية منخفضة الدخل تعتمد على المساعدات الخارجية لتغطية نحو 90 بالمئة من برامجها لمكافحة الفيروس. وحذّر الخبراء من أن تراجع التمويل قد يؤدي إلى ارتفاع الإصابات والوفيات، رغم تسجيل أدنى مستويات للإصابات الجديدة والوفيات المرتبطة بالإيدز منذ أكثر من ثلاثة عقود.



ودعا المشاركون في المؤتمر شركات الأدوية إلى توفير العلاجات الحديثة بأسعار مناسبة، خصوصًا الأدوية الوقائية الجديدة مثل "ليناكابافير"، الذي يُعطى على شكل حقنتين سنويًا. وتأتي هذه الدعوات في إطار هدف الأمم المتحدة المتمثل في إنهاء الإيدز بوصفه تهديدًا للصحة العامة بحلول عام 2030.