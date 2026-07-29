القلب المكسور ليس مجرّد تعبير... 3 أطعمة يُنصح بتجنّبها بعد الصدمات العاطفية

تناولت تقارير طبية حديثة حالة صحية فريدة تُعرف بـ"متلازمة القلب المكسور"، أو ما يُسمّى علميًا "متلازمة تاكوتسوبو"، مؤكدةً أنّها تشخيص طبي موثّق وليست مجرّد مجاز عاطفي للتعبير عن الحزن أو الصدمة النفسية.



وفي هذا الصدد، أوضحت اختصاصية التغذية العلاجية سراء السايق، في حديث لـCNN بالعربية، أنّ التعرّض لضغوط نفسية شديدة أو الحزن الناجم عن فقدان شخص عزيز قد يؤدي إلى ظهور هذه الحالة، التي تتأثّر فيها عضلة القلب بشكل مباشر نتيجة الارتفاع المفاجئ في مستويات هرمونات التوتر.



ولفتت الاختصاصية إلى أنّ تشخيص هذه المتلازمة قد يكتنفه بعض الغموض في مراحله الأولى، إذ يُظهر تخطيط القلب لدى المصابين مؤشرات وعلامات قد تتشابه إلى حدّ كبير مع تلك المصاحبة للنوبة القلبية الحادة.



إلّا أنّ الفحوصات المتقدّمة تكشف فارقًا حاسمًا، إذ تُظهر نتائج القسطرة أنّ شرايين القلب لا تعاني من الانسدادات التي تُرى عادةً في النوبات القلبية، ما يساعد الأطباء على التمييز بين الحالتين وتشخيص اعتلال عضلة القلب المؤقت المرتبط بالإجهاد.



وفي إطار النصائح الغذائية للمساعدة في تخفيف الضغط على القلب خلال مرحلة التعافي، شدّدت السايق على أهمية اتّباع نمط غذائي مناسب، ودعت إلى تجنّب أو الحدّ من العناصر التالية:



- الكافيين: لتفادي زيادة تسارع ضربات القلب وتحفيز الجهاز العصبي.

- الأطعمة الغنية بالسكريات: لتجنّب التقلبات الحادّة في مستويات السكر في الدم، التي قد تزيد من حدّة التوتر والإجهاد البدني.

- الأطعمة الغنية بالأملاح: للمساعدة في الحدّ من ارتفاع ضغط الدم وتخفيف العبء على القلب والأوعية الدموية.