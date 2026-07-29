تعانون من آلام أسفل الظهر؟... هذه الرياضة قد تخفّفها بنسبة تصل إلى 50%

أظهرت دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة ماكواري في سيدني أنّ السباحة قد تكون وسيلة فعّالة لتخفيف آلام أسفل الظهر وتحسين القدرة الحركية لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة.



وبحسب الدراسة، المنشورة في الدورية العلمية British Journal of Sports Medicine، فإنّ اتّباع برنامج للسباحة مدّة 8 أسابيع أدّى إلى تحسّن ملحوظ في الوظائف الحركية، مع انخفاض آلام أسفل الظهر لدى المشاركين بنسبة قاربت 50 في المئة.



وشملت الدراسة 76 شخصًا تراوحت أعمارهم بين 26 و74 عامًا، كانوا يعانون من آلام أسفل الظهر منذ 3 أشهر على الأقلّ، ولم يكونوا يمارسون السباحة بانتظام، لكنّهم كانوا قادرين على السباحة لمسافة 25 مترًا.



واعتمد البرنامج على زيادة مدّة السباحة تدريجيًا، حتى وصلت إلى ما بين 30 و45 دقيقة، ثلاث مرّات أسبوعيًا، بحلول نهاية التجربة.



وأكّد الباحثون أنّ فوائد السباحة تفوّقت على نتائج العديد من التمارين الرياضية الأخرى، فيما استمرّت آثارها الإيجابية مدّة تراوحت بين ستة أشهر وسنة بعد انتهاء البرنامج.



وأشار فريق الدراسة إلى أنّ فوائد السباحة لا تقتصر على تخفيف الألم، بل تسهم أيضًا في تعزيز القوة واللياقة البدنية، وتحسين قدرة الجسم على استخدام الأكسجين، إلى جانب منح المشاركين ثقة أكبر لممارسة أنشطة بدنية متنوعة.