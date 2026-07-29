أزمات المال قد تترك أثرها في الدماغ... دراسة تربط الضغوط المالية بتسارع شيخوخته

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها فريق بحثي من كلية لندن الجامعية (UCL) أنّ التعرّض المستمرّ للأزمات المالية وتراجع الدخل خلال مرحلتي الشباب ومنتصف العمر قد يرتبط بتسارع شيخوخة الدماغ وتراجع بعض قدراته المعرفية في مراحل لاحقة من الحياة.



وأوضحت الدراسة أنّ المشاركين الذين عانوا ضغوطًا مالية متكرّرة أظهروا تراجعًا أسرع في بعض القدرات المعرفية بحلول سنّ الـ53، إلى جانب مؤشرات مرتبطة بانخفاض حجم الدماغ ووظائفه بين سنَّي 69 و71 عامًا، ما يشير إلى آثار محتملة طويلة الأمد للصعوبات المالية المتراكمة عبر العقود.



وشملت الدراسة نحو 2800 بريطاني من مواليد عام 1946، وتابع الباحثون أوضاعهم المالية وقدراتهم المعرفية على امتداد مراحل عمرية مختلفة، بهدف رصد تأثير الضغوط المالية المتراكمة على صحة الدماغ على المدى الطويل.



وبحسب النتائج، ارتبط انخفاض الدخل بضعف الذاكرة اللفظية وتباطؤ سرعة معالجة المعلومات. كما أظهرت البيانات أنّ الرجال كانوا أكثر عرضة للتأثّر سلبًا بالمشكلات المالية مقارنةً بالنساء، وهو ما أرجعه الباحثون إلى عوامل اجتماعية وثقافية سائدة في تلك الفترة، حين كان يُنظر إلى الرجل غالبًا باعتباره المعيل الأساسي والمسؤول الأول عن الاستقرار المالي للأسرة.



وأكّدت الدكتورة برافيثا باتالاي، كبيرة الباحثين في الدراسة، أنّ تقديم الدعم المالي للحدّ من الفقر والتخفيف من الأعباء المادية في مراحل مبكرة من الحياة قد يسهم في حماية الصحة المعرفية والحدّ من خطر تدهور القدرات العقلية في مراحل عمرية متقدّمة.