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هل تشتهي أكل الثلج أو الورق؟... رغبة غريبة قد تكشف مشكلة صحية خفيّة
صحة وتغذية
2026-07-29 | 08:23
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هل تشتهي أكل الثلج أو الورق؟... رغبة غريبة قد تكشف مشكلة صحية خفيّة
تشير الأبحاث والدراسات الطبية إلى أنّ الشعور برغبة غير مبرّرة أو قهرية في تناول مواد غير مألوفة، مثل الثلج أو الورق أو الفحم، قد لا يكون مجرّد سلوك عابر، بل إشارة تحذيرية يرسلها الجسم للتنبيه إلى وجود نقص حادّ في مخزون الحديد أو الهيموغلوبين.
وفي الوقت الذي يلجأ فيه كثيرون إلى الحلول الشائعة لتعويض هذا النقص، من خلال دمج الأغذية الغنية بالحديد مع مصادر فيتامين "سي" لتعزيز امتصاصه، يبدو أنّ هذه المحاولات التقليدية لا تؤدّي دائماً إلى النتائج المرجوّة، نتيجة وجود عائق صحي قد يغفل عنه كثيرون.
وفي هذا السياق، كشفت اختصاصية التغذية العلاجية الأردنية سراء السايق، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، عن أحد الأسباب التي قد تقف وراء عدم استجابة الجسم لهذه المحاولات الغذائية.
وأوضحت السايق أنّ تراكم الدهون وزيادة الوزن قد يلعبان دوراً في تعطيل هذه العملية الحيوية، إذ يمكن أن يؤدّي ارتفاع نسبة الدهون في الجسم إلى تحفيز الكبد على زيادة إفراز هرمون يُدعى "الهيبسيدين".
وأكّدت الأخصائية أنّ ارتفاع مستويات هذا الهرمون قد يعيق امتصاص الحديد في الأمعاء، ما قد يجعل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضةً لنقص الحديد وفقر الدم، حتى مع اتّباع نظام غذائي غني بهذا العنصر.
المصدر
صحة وتغذية
ثلج
ورق
فحم
اكل ثلج
اكل ورق
نقص حديد.
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