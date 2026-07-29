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تحذير لسكّان المناطق المزدحمة... ضوضاء المرور المزمنة قد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بباركنسون

صحة وتغذية
2026-07-29 | 06:00
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تحذير لسكّان المناطق المزدحمة... ضوضاء المرور المزمنة قد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بباركنسون
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تحذير لسكّان المناطق المزدحمة... ضوضاء المرور المزمنة قد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بباركنسون

كشفت دراسة دنماركية حديثة، تُعدّ الأكبر من نوعها، أنّ التعرّض طويل الأمد لضوضاء حركة المرور في المناطق السكنية قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون. وتضيف هذه النتائج التلوّث الضوضائي إلى قائمة العوامل البيئية التي يعتقد الباحثون أنّها قد تؤثّر سلبًا في صحة الدماغ، إلى جانب تلوّث الهواء والمبيدات الحشرية.

واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Neurology، على السجلات الصحية الوطنية لمتابعة أكثر من 3.1 ملايين شخص في الدنمارك، تبلغ أعمارهم 40 عامًا فأكثر، على مدى 18 عامًا. وقارن الباحثون بين مستويات الضوضاء عند الواجهات الأكثر تعرّضًا للضجيج وتلك الأكثر هدوءًا في منازل المشاركين.

وأظهرت النتائج أنّ خطر الإصابة بمرض باركنسون ارتفع بنسبة 3 في المئة مع كل زيادة قدرها 11.5 ديسيبل في مستوى الضوضاء عند الواجهة الأكثر تعرّضًا. وفي المقابل، وجدت الدراسة أنّ وجود جانب هادئ في المنزل قد يخفّف من هذا الارتباط، لا سيما خلال ساعات الليل، إذ قد يساعد على تحسين جودة النوم وتقليل التعرّض المستمر للإجهاد الناجم عن الضوضاء.

ويرجّح العلماء أنّ الضوضاء المزمنة قد تؤثّر في الدماغ عبر مسارات بيولوجية عدّة، أبرزها اضطرابات النوم المزمنة، وارتفاع مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول"، وزيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي.

وعلى الرغم من أنّ نحو ثلث سكان أوروبا يتعرّضون لمستويات من الضوضاء تتجاوز الحدود التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، فإنّ التلوّث الضوضائي لم يحظَ بالاهتمام البحثي الكافي مقارنةً بالملوّثات الأخرى.

من جانبهم، أشار الباحثون إلى أنّ الدراسة تُظهر وجود ارتباط إحصائي فقط، ولا تثبت أنّ الضوضاء تسبّب المرض بشكل مباشر، إذ لم تتضمّن البيانات معلومات تفصيلية عن بعض عوامل نمط حياة المشاركين، مثل النظام الغذائي والنشاط البدني.

ومع ذلك، صرّح الباحث توماس مونزل لصحيفة "The Guardian" بأنّ هذه النتائج قد تسهم في تعزيز الأدلة حول الضوضاء البيئية بوصفها عامل خطر محتملًا لمرض باركنسون، ما يشجّع على إجراء المزيد من الأبحاث في المستقبل.

ويُذكر أنّ مرض باركنسون هو اضطراب عصبي تنكّسي يتطوّر تدريجيًا ويؤثّر في الحركة والتوازن نتيجة تضرّر الخلايا المنتجة للدوبامين في الدماغ. ويصيب حاليًا أكثر من 11 مليون شخص حول العالم، وسط توقّعات بارتفاع هذا العدد بشكل كبير خلال العقود المقبلة.
 
 

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