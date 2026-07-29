تحذير لسكّان المناطق المزدحمة... ضوضاء المرور المزمنة قد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بباركنسون

هل تشتهي أكل الثلج أو الورق؟... رغبة غريبة قد تكشف مشكلة صحية خفيّة

هل تشتهي أكل الثلج أو الورق؟... رغبة غريبة قد تكشف مشكلة صحية خفيّة

أزمات المال قد تترك أثرها في الدماغ... دراسة تربط الضغوط المالية بتسارع شيخوخته