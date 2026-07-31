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9 عادات تحدّد مصيرك: خطوات يومية بسيطة تساهم في إطالة العمر
صحة وتغذية
2026-07-31 | 07:32
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9 عادات تحدّد مصيرك: خطوات يومية بسيطة تساهم في إطالة العمر
قد يكمن العمر الطويل في عادات يومية بسيطة بدلاً من الاستهلاك المفرط للأدوية واللقاحات. وتعدّ المرحلة العمرية بين الـ40 والـ60 مصيريّةً في تحديد المستوى الصحي للفرد في المستقبل.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، حدّد الخبراء 9 عادات بسيطة تخوّل الأشخاص الذين في منتصف العمر أن يتمتّعوا بصحّة جيّدة وحياة أطول إذا التزموا بها بشكلٍ منتظم. وتشمل هذه العادات:
-
ممارسة التمارين المتقطّعة عالية الشدّة: تساعد ممارسة الرياضة بشكل متقطّع، كتوزيعها بين 30 ثانية من الجري السريع و30 ثانية من الراحة في تحسين اللياقة القلبية التنفّسيّة، التي تعدّ من أفضل مؤشرات طول العمر.
-
القيام بالمهام اليومية برفقة صديق: ينصح الأطبّاء بدمج التواصل الاجتماعيّ مع المهام اليوميّة، كالمشي أو التسوّق مع صديق، نظراً لأهمّيّة العلاقات الاجتماعية في الحفاظ على الصحة.
-
تناول الأطعمة المخمّرة: يرجّح العلماء أنّ الأطعمة المخمرة قد تكون من أفضل الوسائل لدعم الميكروبيوم، وهو تريليونات الكائنات الدقيقة التي تعيش داخل الجسم لأنها تضيف أنواعاً نافعة من البكتيريا إلى الأمعاء، ومن أبرزها اللبن اليوناني، والكومبوتشا.
-
رفع الأثقال: تساعد تمارين المقاومة على تقوية عضلات الجسم وتقليل الالتهابات، ما يؤمّن مقاومة أفضل للإصابات والأمراض.
-
تناول البروتين في كل وجبة: تكتمل تقوية الكتلة العضليّة من خلال الجمع بين ممارسة رياضة رفع الأثقال وإدخال مكوّن يحتوي على البروتين في كلّ وجبة، بدلاً من تناول كمّيّة كبيرة منه في وجبة واحدة.
-
استبدال المصعد بالدرج: يُعتَبَر المشي لنحو 7 آلاف خطوة يوميّاً من أهمّ أشكال الحركة الكفيلة بتقليل خطر الوفاة وإبعاد الأمراض المزمنة، لذا ينصح باستخدام السلالم أو المشي لتحقيق هذا الهدف.
- الحصول على لقاح الحزام الناري والإنفلونزا: يعدّ الخرف من أبرز علامات الشيخوخة، ويمكن تقليل خطر الإصابة به بنحو 20 في المئة من خلال أخذ لقاح الحزام الناري. أمّا حماية الجسم من العدوى والالتهابات التي قد تصيب الدماغ والجسم، فيمكن تأمينها من خلال لقاحات الإنفلونزا والمكورات الرئوية.
- تدوين الأمراض المزمنة في العائلة: يسيطر التاريخ المرضيّ للعائلة على الحالة الصحية للكثير من الأفراد، لذا يوصي الخبراء بإعداد قائمة بالأمراض المزمنة للوالدين والأقارب لتحديد الأمراض المرتبطة بتقدّم العمر التي يجب مراقبتها.
-
النوم لسعات كافية: تؤدّي قلّة النوم إلى انخفاض متوسّط العمر، ما يظهر أهمّيّة النوم بشكلٍ كافٍ في الحفاظ على الصحة وإبعاد الأمراض الممزمنة كالسكري، وأمراض القلب، والخرف. ويشير الخبراء إلى أنّ انتظام مواعيد النوم قد يكون أكثر أهمية من النوم لسبع أو ثماني ساعات.
صحة وتغذية
عادات بسيطة
اطالة العمر
عمر طويل
صعود السلالم
نوم جيد
اكل جيد
اصدقاء
امراض مزمنة
تناول البروتين.
التالي
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