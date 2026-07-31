تسارع نبضات القلب والقلق بعد التمرين... لماذا تحدث هذه الأعراض؟

يتفاجأ بعض الأشخاص بتسارع ضربات القلب أو بحالة من اليقظة الزائدة والشعور بالقلق بعد الانتهاء من التمارين الرياضية، حتى وإن كانوا يمارسون الرياضة بانتظام منذ سنوات.



ويفسّر الخبراء ذلك بأنّ الجسم يتعامل مع المجهود البدني على أنّه تحدٍّ يتطلّب تعبئة موارده، فينشط الجهاز العصبي، وترتفع مستويات هرموني الأدرينالين والكورتيزول اللذين يساعدان الجسم على الاستجابة للمجهود.



وتهدف هذه الاستجابة الفسيولوجية إلى تزويد العضلات بالطاقة بسرعة، وزيادة تدفّق الدم، وتحسين التركيز والأداء أثناء التمرين. وبعد انتهائه، تبدأ مستويات هذه الهرمونات بالانخفاض تدريجيًا، ليدخل الجسم مرحلة التعافي واستعادة توازنه.



ويؤكد الخبراء أنّ هذه الاستجابة تُعدّ جزءًا مما يُعرف بـ"الإجهاد الإيجابي" (Eustress)، وهو نوع من الإجهاد يحفّز الجسم على التكيّف مع المجهود، ما يساهم مع مرور الوقت في تحسين اللياقة البدنية ورفع القدرة على التحمّل.



كما تؤدي ممارسة الرياضة بانتظام إلى إحداث تغيّرات بيولوجية مفيدة، مثل تعزيز كفاءة العضلات، وزيادة قدرتها على مقاومة التعب، إلى جانب تحسين صحة القلب والدماغ.



ويوضح الخبراء أنّ الشعور المؤقت بالتوتر أو تسارع نبضات القلب بعد التمرين لا يدعو إلى القلق، ما دام يختفي تدريجيًا ولا يؤثر في الصحة أو جودة النوم خلال اليومين التاليين.



أما إذا استمرت هذه الأعراض، أو ترافقَت مع تعب شديد، واضطرابات في النوم، وتسارع في ضربات القلب حتى أثناء الراحة، فقد تكون مؤشرًا إلى الإفراط في التدريب، وهو ما يستدعي تخفيف شدة التمارين، وزيادة فترات الراحة، والاهتمام بالنوم والتغذية.



كما يساعد تخصيص أيام للراحة أو لممارسة أنشطة منخفضة الشدة، مثل المشي أو تمارين الإطالة، على الاستفادة من فوائد "الإجهاد الإيجابي" مع تقليل خطر الإرهاق المزمن.