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كنز صحي في أطباق عربية: تعديلات بسيطة تحمي القلب وتوازن الدهون

صحة وتغذية
2026-08-02 | 05:25
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كنز صحي في أطباق عربية: تعديلات بسيطة تحمي القلب وتوازن الدهون
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كنز صحي في أطباق عربية: تعديلات بسيطة تحمي القلب وتوازن الدهون

تغيّر مفهوم التعامل مع ارتفاع الكوليسترول في الآونة الأخيرة، فلم يعد مجرد مؤشر رقمي في التحاليل الطبية، بل مرآة تعكس نمط الحياة والعادات الغذائية اليومية. 

وفي هذا السياق، تتجه التوصيات الطبية الحديثة نحو إدخال تعديلات بسيطة على الأطباق العربية التقليدية، لتحويل الوجبات الشائعة إلى أدوات طبيعية تحمي القلب وتعيد توازن الدهون دون الحاجة لقيود صارمة.

وبين هذه الأطباق العربية تبرز المأكولات التالية:

الحبوب الكاملة: أثبتت الأبحاث أنّ ّألياف "بيتا غلوكان" في الشوفان تقلل امتصاص الكوليسترول الضار بآلية طبيعية، وهو تأثير غذائي عرفه المطبخ الخليجي قديماً عبر طبق "الهريس". 

البقوليات: كما أنّ تناول البقوليات كعنصر أساسي من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً يخفض الدهون ويحسن حساسية الإنسولين بشكل تراكمي ومستدام.

المكسرات: بيّنت الدراسات أن تناول حفنة يومية معتدلة من اللوز أو الجوز يقلل الدهون الثلاثية ويرفع الكوليسترول الجيد. 

بروتين الصويا: وعلى صعيد آخر، فإنّ استبدال جزء من البروتين الحيواني ببروتين الصويا مرتين أسبوعياً يخفض الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 7 في المئة ويحدّ من استهلاك الدهون المشبعة.
 

صحة وتغذية

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قلب.

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