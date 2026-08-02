الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كنز صحي في أطباق عربية: تعديلات بسيطة تحمي القلب وتوازن الدهون
صحة وتغذية
2026-08-02 | 05:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كنز صحي في أطباق عربية: تعديلات بسيطة تحمي القلب وتوازن الدهون
تغيّر مفهوم التعامل مع ارتفاع الكوليسترول في الآونة الأخيرة، فلم يعد مجرد مؤشر رقمي في التحاليل الطبية، بل مرآة تعكس نمط الحياة والعادات الغذائية اليومية.
وفي هذا السياق، تتجه التوصيات الطبية الحديثة نحو إدخال تعديلات بسيطة على الأطباق العربية التقليدية، لتحويل الوجبات الشائعة إلى أدوات طبيعية تحمي القلب وتعيد توازن الدهون دون الحاجة لقيود صارمة.
وبين هذه الأطباق العربية تبرز المأكولات التالية:
الحبوب الكاملة: أثبتت الأبحاث أنّ ّألياف "بيتا غلوكان" في الشوفان تقلل امتصاص الكوليسترول الضار بآلية طبيعية، وهو تأثير غذائي عرفه المطبخ الخليجي قديماً عبر طبق "الهريس".
البقوليات: كما أنّ تناول البقوليات كعنصر أساسي من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً يخفض الدهون ويحسن حساسية الإنسولين بشكل تراكمي ومستدام.
المكسرات: بيّنت الدراسات أن تناول حفنة يومية معتدلة من اللوز أو الجوز يقلل الدهون الثلاثية ويرفع الكوليسترول الجيد.
بروتين الصويا: وعلى صعيد آخر، فإنّ استبدال جزء من البروتين الحيواني ببروتين الصويا مرتين أسبوعياً يخفض الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 7 في المئة ويحدّ من استهلاك الدهون المشبعة.
المصدر
صحة وتغذية
صحة
تغذية
طعام
اطباق عربية
مكسرات
بروتين
حبوب كاملة
صويا
كوليستيرول ضار
دهون
قلب.
الهوايات ليست للترفيه فقط… كيف تختار نشاطًا يعزز صحتك النفسية والجسدية؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-06-08
بدائل مجانية للشاشات... 5 أنشطة بسيطة تنمّي مهارات طفلك وتحميه من الإدمان الرقمي
منوعات
2026-06-08
بدائل مجانية للشاشات... 5 أنشطة بسيطة تنمّي مهارات طفلك وتحميه من الإدمان الرقمي
0
صحة وتغذية
2026-06-02
تمرين بسيط قد يكشف صحة قلبك… دراسة تربط عدد تمارين الضغط بانخفاض خطر أمراض القلب
صحة وتغذية
2026-06-02
تمرين بسيط قد يكشف صحة قلبك… دراسة تربط عدد تمارين الضغط بانخفاض خطر أمراض القلب
0
موضة وجمال
2026-07-25
حقن دهون الموتى لنحت الجسم: ثورة تجميليّة تثير جدلاً أخلاقيّاً
موضة وجمال
2026-07-25
حقن دهون الموتى لنحت الجسم: ثورة تجميليّة تثير جدلاً أخلاقيّاً
0
صحة وتغذية
2026-07-10
الشمندر... غذاء خارق قد يخفض ضغط الدم ويحمي القلب
صحة وتغذية
2026-07-10
الشمندر... غذاء خارق قد يخفض ضغط الدم ويحمي القلب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
05:11
الهوايات ليست للترفيه فقط… كيف تختار نشاطًا يعزز صحتك النفسية والجسدية؟
صحة وتغذية
05:11
الهوايات ليست للترفيه فقط… كيف تختار نشاطًا يعزز صحتك النفسية والجسدية؟
0
صحة وتغذية
2026-07-31
تكييف الهواء: آثار جانبية غير متوقعة... إليكم طرق الوقاية
صحة وتغذية
2026-07-31
تكييف الهواء: آثار جانبية غير متوقعة... إليكم طرق الوقاية
0
صحة وتغذية
2026-07-31
ماذا يفعل السكر بدماغك؟ دراسة تربط تقليله في الطفولة بانخفاض خطر الخرف
صحة وتغذية
2026-07-31
ماذا يفعل السكر بدماغك؟ دراسة تربط تقليله في الطفولة بانخفاض خطر الخرف
0
صحة وتغذية
2026-07-31
9 عادات تحدّد مصيرك: خطوات يومية بسيطة تساهم في إطالة العمر
صحة وتغذية
2026-07-31
9 عادات تحدّد مصيرك: خطوات يومية بسيطة تساهم في إطالة العمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-09
النائب ملحم خلف: التمديد لسنتين غير متناسب مع الظرف الآني وسأتقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري طعنًا بهذا القانون
آخر الأخبار
2026-03-09
النائب ملحم خلف: التمديد لسنتين غير متناسب مع الظرف الآني وسأتقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري طعنًا بهذا القانون
0
خبر عاجل
2026-04-09
أدرعي: الجيش الإسرائيلي قضى في بيروت على سكرتير الأمين العام لحزب الله
خبر عاجل
2026-04-09
أدرعي: الجيش الإسرائيلي قضى في بيروت على سكرتير الأمين العام لحزب الله
0
اخبار البرامج
2026-04-03
بين مسامير الصليب وآلام لبنان... رسائل وجدانية لرودي رحمة ضمن "جلجلة وطن"
اخبار البرامج
2026-04-03
بين مسامير الصليب وآلام لبنان... رسائل وجدانية لرودي رحمة ضمن "جلجلة وطن"
0
أمن وقضاء
2026-06-29
وزارة الأشغال: أعمال تأهيل في مرفأي المنارة - عين المريسة والبربارة دعماً لقطاع الصيد البحري
أمن وقضاء
2026-06-29
وزارة الأشغال: أعمال تأهيل في مرفأي المنارة - عين المريسة والبربارة دعماً لقطاع الصيد البحري
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هيئة إدارية جديدة للجمعية العمومية لنادي الرياضي بيروت
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هيئة إدارية جديدة للجمعية العمومية لنادي الرياضي بيروت
0
أخبار لبنان
06:20
عودة في قداس وجناز لراحة نفوس ضحايا انفجار المرفأ: الإنفجار ينتهي عندما يقتاد مفتعلوه إلى العدالة
أخبار لبنان
06:20
عودة في قداس وجناز لراحة نفوس ضحايا انفجار المرفأ: الإنفجار ينتهي عندما يقتاد مفتعلوه إلى العدالة
0
أخبار لبنان
06:16
فضل الله: الولايات المتحدة ألزمت السلطة اللبنانية بتوقيع الاتفاق
أخبار لبنان
06:16
فضل الله: الولايات المتحدة ألزمت السلطة اللبنانية بتوقيع الاتفاق
0
أخبار لبنان
05:15
الراعي: الدولة هي المرجعية الشرعية للبنانيين كلهم وحصرية السلاح تحميهم
أخبار لبنان
05:15
الراعي: الدولة هي المرجعية الشرعية للبنانيين كلهم وحصرية السلاح تحميهم
0
أخبار دولية
00:34
روبيو لفوكس نيوز: سنشهد إعادة تنظيم لتدفقات الطاقة وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز
أخبار دولية
00:34
روبيو لفوكس نيوز: سنشهد إعادة تنظيم لتدفقات الطاقة وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز
0
حال الطقس
13:43
ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة... وتحذير من الحر الشديد
حال الطقس
13:43
ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة... وتحذير من الحر الشديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
رحلة شغف ١٠ متسلقين انتهت بين الجليد... ووفاة المتسلقة العُمانية نديرة الحارثي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
رحلة شغف ١٠ متسلقين انتهت بين الجليد... ووفاة المتسلقة العُمانية نديرة الحارثي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
من العبور إلى العودة… المشهد في سبتة وصدى الأزمة في أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
من العبور إلى العودة… المشهد في سبتة وصدى الأزمة في أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إسرائيل تواصل تفجيراتها في الجنوب... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إسرائيل تواصل تفجيراتها في الجنوب... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:32
وزارة الزراعة تعمّم إرشادات لمواجهة موجة الحر والوقاية من الحرائق
أخبار لبنان
08:32
وزارة الزراعة تعمّم إرشادات لمواجهة موجة الحر والوقاية من الحرائق
2
أخبار لبنان
13:17
الأمم المتحدة: عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية في جنوب لبنان "تثير قلقا بالغا"
أخبار لبنان
13:17
الأمم المتحدة: عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية في جنوب لبنان "تثير قلقا بالغا"
3
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الذكاء الاصطناعي في الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الذكاء الاصطناعي في الجيش اللبناني
4
أخبار دولية
08:19
سفارات أميركية تحثّ مواطنيها على "التفكير في مغادرة" الشرق الأوسط
أخبار دولية
08:19
سفارات أميركية تحثّ مواطنيها على "التفكير في مغادرة" الشرق الأوسط
5
أخبار دولية
00:18
الرئيس الأميركيّ: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلّقان شنّ ضربات على إيران
أخبار دولية
00:18
الرئيس الأميركيّ: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلّقان شنّ ضربات على إيران
6
حال الطقس
13:43
ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة... وتحذير من الحر الشديد
حال الطقس
13:43
ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة... وتحذير من الحر الشديد
7
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الملازم عباس سلهب...شهيدٌ للوطن وبطل في عيون مرام
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الملازم عباس سلهب...شهيدٌ للوطن وبطل في عيون مرام
8
أخبار لبنان
11:37
وزير الدفاع من الكلية الحربية: الجيش ومنذ تأسيسه كان الركيزة الأساسية للدولة والوحدة الوطنية
أخبار لبنان
11:37
وزير الدفاع من الكلية الحربية: الجيش ومنذ تأسيسه كان الركيزة الأساسية للدولة والوحدة الوطنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More