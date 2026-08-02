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الهوايات ليست للترفيه فقط… كيف تختار نشاطًا يعزز صحتك النفسية والجسدية؟

صحة وتغذية
2026-08-02 | 05:11
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الهوايات ليست للترفيه فقط… كيف تختار نشاطًا يعزز صحتك النفسية والجسدية؟
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الهوايات ليست للترفيه فقط… كيف تختار نشاطًا يعزز صحتك النفسية والجسدية؟

لم تعد الهوايات مجرد وسيلة لتمضية الوقت، إذ تشير أبحاث حديثة إلى أنّ ممارسة أنشطة مثل السباحة، والرسم، والمشي في الطبيعة، قد تلعب دورًا مهمًا في تحسين الصحة النفسية والجسدية.
 
وفي بعض الدول، أصبح الأطباء يعتمدون ما يُعرف بـ"الوصفات الاجتماعية"، وهي إحالة المرضى إلى أنشطة مجتمعية غير دوائية تساعدهم على التعامل مع الاكتئاب والقلق والتوتر، إلى جانب العلاج الطبي.

ويؤكد الخبراء أنّ اختيار الهواية المناسبة يبدأ بتحديد الاحتياجات الشخصية. فإذا كان الشخص يعاني من التوتر أو انخفاض المزاج، فقد تكون الأنشطة البدنية، مثل السباحة أو المشي، خيارًا مناسبًا، إذ تساهم في تحفيز إفراز هرمونات مرتبطة بتحسين المزاج، كما أنّ قضاء الوقت في الطبيعة يساعد على خفض مستويات هرمون التوتر وتحسين التركيز.
 
أما الأنشطة الإبداعية، مثل الرسم أو الأشغال الفنية، فقد أثبتت فعاليتها في التخفيف من مشاعر الحزن والوحدة والضغوط النفسية.

وينصح المختصون باختيار هواية تنبع من اهتمام حقيقي، لا من الرغبة في تحقيق هدف خارجي فقط، لأنّ الدافع الداخلي يزيد من فرص الاستمرار والاستفادة منها على المدى الطويل. كما يشددون على أهمية استعادة الأنشطة التي كانت تمنح الإنسان شعورًا بالمتعة في طفولته، أو تجربة هوايات جديدة قد تكشف عن اهتمامات غير متوقعة.

ويرى الباحثون أنّ الانفتاح على تجارب جديدة وممارسة الهوايات بانتظام لا يسهم فقط في تحسين الصحة النفسية، بل يساعد أيضًا على تقوية العلاقات الاجتماعية، وتنشيط الذاكرة والإبداع، وتعزيز الشعور بالمعنى والرضا عن الحياة، ما يجعلها جزءًا مهمًا من أسلوب حياة صحي ومتوازن.
 

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