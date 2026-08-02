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"البرونزاج" بأجهزة التسمير: وهمٌ يحذّر منه الأطباء مجدداً

صحة وتغذية
2026-08-02 | 11:28
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&quot;البرونزاج&quot; بأجهزة التسمير: وهمٌ يحذّر منه الأطباء مجدداً
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"البرونزاج" بأجهزة التسمير: وهمٌ يحذّر منه الأطباء مجدداً

تشهد أجهزة التسمير إقبالاً متزايداً بين الشباب بضغط من شوائب منصات التواصل والبحث عن مظهر برونزي سريع، رغم سنوات من التحذيرات الطبية.

وفي تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، فنّد أطباء الجلدية الاعتقاد بأن هذه الأجهزة آمنة، مؤكدين أن فكرة كونها بديلاً حامياً من أشعة الشمس المباشرة مجرد وهم خطير.

وتعتمد هذه الأجهزة على إطلاق أشعة فوق بنفسجية قوية تسبب أضراراً مباشرة في الحمض النووي لخلايا الجلد، مما يؤدي إلى حدوث طفرات جينية ترفع بشكل كبير من احتمالات الإصابة بأورام الجلد الخبيثة مثل "الميلانوما"، حتى بين الشباب في مقتبل العمر.

‎ويرى المختصون أن خطورة هذه الأشعة تكمن في أن أضرارها لا تظهر فوراً، بل تتراكم بصمت داخل خلايا البشرة لسنوات طويلة قبل أن تتكشف آثارها الوخيمة. 

وإلى جانب خطر السرطان، تُسهم هذه الأجهزة في تسريع شيخوخة البشرة بشكل ملحوظ، عبر إتلاف مرونة الجلد والتسبب في ظهور التجاعيد والبقع الداكنة المبكرة.

وفي سياق متصل، بلفت الخبراء الى الشائعات المنتشرة حول إمكانية استخدام أجهزة التسمير لتكوين "طبقة حماية" قبل التعرض للشمس، مؤكدين أنه لا توجد أي طريقة تسمير تعتمد على الأشعة فوق البنفسجية يمكن تصنيفها كآمنة. 

ويوصي أطباء الجلدية الراغبين في الحصول على مظهر برونزي باللجوء إلى بدائل آمنة كاستخدام مستحضرات التسمير الذاتي، مشددين على أن صحة البشرة وحمايتها تظل الأولوية الأهم على المدى الطويل.
 

صحة وتغذية

برونزاج

سولاريوم

تسمير

جهاز تسمير

شمس

بحر

صيف

زيت برونزاج

سمار.

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