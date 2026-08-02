اكتشاف أول سرطان مُعدٍ يصيب الأسماك والمياه العذبة عالمياً

أفادت مجلة Forbes نقلاً عن دراسة نُشرت في دورية Nature، برصد أول سرطان مُعدٍ في تاريخ العلوم يصيب الأسماك والمياه العذبة، وهو الرابع من نوعه عالمياً بين مختلف الكائنات الحية.



تعود بداية الاكتشاف إلى عام 2012 عندما لاحظ باحثون في ولاية فيرمونت الأميركية ظهور أورام ميلانينية سوداء على أسماك "السلور البنية" في بحيرة "ممفريماغوغ"، لتتسع رقعة الإصابة خلال سنوات قليلة وتطال ما بين 25 بالمئة و40 بالمئة من أسماك البحيرة.



وبعد سنوات من التحليلات واستبعاد سيناريوهات التلوث الكيميائي أو الفيروسات، كشفت تحاليل التسلسل الجيني التي أجراد فريق من جامعة فيرمونت أن الأورام تنشأ عن "سرطان استنساخي"؛ حيث تنتقل الخلايا السرطانية الحية نفسها بشكل مباشر من سمكة إلى أخرى دون وجود جرثومة مسببة.



وأظهرت المسوح أن المرض لم يقتصر على البحيرة الحدودية بين أميركا وكندا، بل امتد لعدة ولايات أميركية ومقاطعات كندية، مما يرجح دور النشاط البشري في نقله بين المسطحات المائية.



وأوضح الخبراء أن الأورام تظهر على جسم السمكة وخاصة حول الفم والشوارب الحسية، مما يؤدي لضمورها ويضعف قدرة الأسماك المصابة على التغذي والبقاء.