هل يمنعكم الحر من النوم؟ إليكم أفضل النصائح لمواجهة الليالي الحارة

قد يتحول الحصول على نوم هادئ خلال الطقس الحار إلى مهمة صعبة، إذ يؤكد خبراء النوم أنّ ارتفاع درجات الحرارة لا يؤثر على راحة الجسم فحسب، بل يزيد أيضًا من التوتر والقلق، ما يجعل النوم أكثر صعوبة.

ويشير المختصون إلى أنّ الجسم يحتاج إلى انخفاض طفيف في درجة حرارته الداخلية لإفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، إلا أنّ الحرارة المرتفعة تعيق هذه العملية وتؤخر الاستغراق في النوم.



وينصح الخبراء بالحفاظ على برودة غرفة النوم قدر الإمكان عبر إغلاق الستائر نهارًا لمنع دخول أشعة الشمس، وفتح النوافذ ليلًا إذا انخفضت الحرارة، إلى جانب استخدام أغطية وملابس نوم خفيفة وقابلة للتهوية، مثل القطن أو الكتان. كما يمكن الاستعانة بالمراوح أو أجهزة التكييف، واستخدام منشفة باردة أو وسادة مبردة مؤقتًا لتخفيف الشعور بالحرارة.



ويحذر المختصون من بعض العادات التي قد تزيد اضطرابات النوم، مثل تناول الكافيين أو المشروبات الكحولية قبل النوم، أو ممارسة الرياضة المكثفة في المساء، لأنّها ترفع حرارة الجسم وتؤثر في جودة النوم. كما ينصحون بالحفاظ على الترطيب خلال اليوم، مع تجنب شرب كميات كبيرة من الماء مباشرة قبل النوم لتقليل الاستيقاظ المتكرر ليلًا.



ويؤكد الخبراء أنّ كبار السن والأطفال الصغار أكثر عرضة لتأثيرات الحر، بسبب انخفاض قدرة أجسامهم على تنظيم الحرارة، ما يستدعي مراقبتهم جيدًا خلال موجات الحر.

وفي حال استمرار صعوبة النوم، ينصح الأطباء بعدم الاستسلام للقلق أو البقاء في السرير لفترات طويلة، بل النهوض قليلًا ومحاولة تبريد الجسم قبل العودة إلى الفراش، لأنّ التوتر بشأن قلة النوم قد يزيد المشكلة سوءًا.