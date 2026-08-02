ليست السلطة فقط… 8 أطعمة مفاجئة تساعدك على تناول حصصك اليومية من الخضار والفواكه

قد يبدو الوصول إلى الحصص اليومية الموصى بها من الفواكه والخضار أمرًا صعبًا، إلا أنّ خبراء التغذية يؤكدون أن العديد من الأطعمة اليومية قد تساهم في تحقيق هذا الهدف، حتى تلك التي لا يتوقعها كثيرون.

ووفقًا لـBritish Heart Foundation، فإنّ تناول خمس حصص يوميًا من الفواكه والخضار يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان.



ومن بين الأطعمة التي يمكن احتسابها ضمن الحصص اليومية: الحمص، والفلافل، والجواكامولي، وسلطات البقوليات، وأعواد الجزر والفلفل الحلو، إضافة إلى البطاطا الحلوة التي تُعدّ مصدرًا غنيًا بفيتامين "أ" ومضادات الأكسدة.

كما تُحتسب الأطعمة المعتمدة على الطماطم، مثل صلصات المعكرونة، والفاصولياء المطهية، والطماطم المعلبة، لاحتوائها على مركب "الليكوبين" المفيد للصحة، والذي يمتصه الجسم بصورة أفضل بعد الطهي.



كما أوضح الخبراء أنّ بعض الأطعمة الجاهزة قد تسهم أيضًا في زيادة استهلاك الخضار، مثل البرغر أو الساندويشات التي تحتوي على الخس والطماطم والبصل والخيار، والبيتزا المزينة بالخضروات، إضافة إلى مخفوقات الحليب المحضرة من الفاكهة الطازجة، مع الإشارة إلى أنّ العصائر والمخفوقات تُحتسب كحصة واحدة فقط مهما تنوعت الفواكه المستخدمة فيها.



وأشار اختصاصيو التغذية إلى أنّ الحلويات الغنية بالفواكه، مثل فطائر التفاح أو التوت، والفواكه المجففة كالزبيب والتمر والتين، يمكن أن تدخل ضمن الحصص اليومية أيضًا، شرط تناولها باعتدال بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من السكريات.

ويؤكد الخبراء أن إضافة كميات صغيرة من الفواكه والخضار إلى مختلف الوجبات والوجبات الخفيفة على مدار اليوم يجعل الوصول إلى الحصة اليومية الموصى بها أسهل مما يعتقد الكثيرون.