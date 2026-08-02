الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النحات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ليست السلطة فقط… 8 أطعمة مفاجئة تساعدك على تناول حصصك اليومية من الخضار والفواكه

صحة وتغذية
2026-08-02 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ليست السلطة فقط… 8 أطعمة مفاجئة تساعدك على تناول حصصك اليومية من الخضار والفواكه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ليست السلطة فقط… 8 أطعمة مفاجئة تساعدك على تناول حصصك اليومية من الخضار والفواكه

قد يبدو الوصول إلى الحصص اليومية الموصى بها من الفواكه والخضار أمرًا صعبًا، إلا أنّ خبراء التغذية يؤكدون أن العديد من الأطعمة اليومية قد تساهم في تحقيق هذا الهدف، حتى تلك التي لا يتوقعها كثيرون.
 
ووفقًا لـBritish Heart Foundation، فإنّ تناول خمس حصص يوميًا من الفواكه والخضار يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان.

ومن بين الأطعمة التي يمكن احتسابها ضمن الحصص اليومية: الحمص، والفلافل، والجواكامولي، وسلطات البقوليات، وأعواد الجزر والفلفل الحلو، إضافة إلى البطاطا الحلوة التي تُعدّ مصدرًا غنيًا بفيتامين "أ" ومضادات الأكسدة.
 
كما تُحتسب الأطعمة المعتمدة على الطماطم، مثل صلصات المعكرونة، والفاصولياء المطهية، والطماطم المعلبة، لاحتوائها على مركب "الليكوبين" المفيد للصحة، والذي يمتصه الجسم بصورة أفضل بعد الطهي.

كما أوضح الخبراء أنّ بعض الأطعمة الجاهزة قد تسهم أيضًا في زيادة استهلاك الخضار، مثل البرغر أو الساندويشات التي تحتوي على الخس والطماطم والبصل والخيار، والبيتزا المزينة بالخضروات، إضافة إلى مخفوقات الحليب المحضرة من الفاكهة الطازجة، مع الإشارة إلى أنّ العصائر والمخفوقات تُحتسب كحصة واحدة فقط مهما تنوعت الفواكه المستخدمة فيها.

وأشار اختصاصيو التغذية إلى أنّ الحلويات الغنية بالفواكه، مثل فطائر التفاح أو التوت، والفواكه المجففة كالزبيب والتمر والتين، يمكن أن تدخل ضمن الحصص اليومية أيضًا، شرط تناولها باعتدال بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من السكريات.
 
ويؤكد الخبراء أن إضافة كميات صغيرة من الفواكه والخضار إلى مختلف الوجبات والوجبات الخفيفة على مدار اليوم يجعل الوصول إلى الحصة اليومية الموصى بها أسهل مما يعتقد الكثيرون.
 

صحة وتغذية

الحصص اليومية

فواكه

خضار

خبراء التغذية

أطعمة يومية

تغذية

صحة.

LBCI التالي
تغيرات في أصابع القدم قد تكشف نقصًا خطيرًا في فيتامين B12… وخبراء يحذرون
هل يمنعكم الحر من النوم؟ إليكم أفضل النصائح لمواجهة الليالي الحارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-20

ترامب: نقوم بتحرير كوبا وعلينا مساعدة الكوبيين فليس لديهم طعام ولا طاقة لكنهم شعب عظيم

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-13

ليست كل الأطعمة الصحية مريحة للمعدة... أطعمة مفيدة قد تسبب الانتفاخ

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-14

"الالتهابات الصامتة" تبدأ من طبقك... أطعمة يومية قد تزيد خطر الأمراض المزمنة

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-27

تناول 5 حصص من الفواكه والخضراوات يومياً لا يكفي دائماً... دراسة تكشف عن سرّ غذائي قد يحمي قلبك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
14:38

الهالات السوداء تحت العين قد تخفي مشكلة صحية… أطباء يحذرون من نقص الحديد

LBCI
صحة وتغذية
14:34

تغيرات في أصابع القدم قد تكشف نقصًا خطيرًا في فيتامين B12… وخبراء يحذرون

LBCI
صحة وتغذية
14:25

هل يمنعكم الحر من النوم؟ إليكم أفضل النصائح لمواجهة الليالي الحارة

LBCI
صحة وتغذية
13:17

اكتشاف أول سرطان مُعدٍ يصيب الأسماك والمياه العذبة عالمياً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2026-04-21

بإطلالة نارية... آن هاثاواي تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم The Devil Wears Prada 2 (صور)

LBCI
اقتصاد
2026-02-06

قرار للمالية بتمديد مهل بتقديم التصريح السنوي

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-08

فيتش: نتوقع أن يظل سعر خام برنت بين 100 و110 دولارات للبرميل في حزيران وتموز خلال إغلاق مضيق هرمز قبل أن ينخفض إلى نحو 70 دولارا للبرميل بحلول أيلول

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-24

الرئيس عون هنأ اللاعبة ليتيسيا عون: النجاحات التي يحققها اللاعبون واللاعبات في البطولات الدولية تعكس صمود اللبنانيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:24

لماذا لم يضرب ترامب إيران؟

LBCI
رياضة
13:37

هل رفع رئيس اتحاد الفيفا انفانتينو الراية البيضاء؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

"تلغرام" يواجه موجة متصاعدة من الاتهامات والملاحقات

LBCI
أخبار دولية
13:32

خمسون ألف مهاجر يعبرون من المغرب إلى سبتة... ما علاقة إسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

أنقرة تبحث عن أكثر من النفط… اتفاق خط كركوك - جيهان بداية معركة النفوذ في العراق

LBCI
أمن وقضاء
13:28

الكهرباء مشكلة المشكلات... وسط مساعٍ لمعالجة هذه الأزمة المزمنة من مصر والأردن وصولاً إلى تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

محمية جزر النخيل في طرابلس... مورد اقتصادي واعد للمدينة

LBCI
أخبار دولية
13:15

التفجيرات الاسرائيلية لا تتوقف... وعين تل أبيب على تلة علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
13:13

تفاصيل مسار قضية رياض سلامة وتوقيفه…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:37

وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة

LBCI
أخبار دولية
00:18

الرئيس الأميركيّ: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلّقان شنّ ضربات على إيران

LBCI
حال الطقس
03:24

الكتل الحارة تبلغ ذروتها غدا قبل ان تبدأ بالتراجع الثلاثاء

LBCI
أمن وقضاء
08:02

الجيش يوضح: إصابة العسكريين في كفرا ناجمة عن انفجار جسم مشبوه والتحقيقات مستمرة

LBCI
آخر الأخبار
07:07

معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أعلن إضرابه عن الطعام مطالبًا بنقله من سجن رومية وإعادته إلى مستشفى بحنّس

LBCI
أخبار لبنان
02:56

محافظ بيروت يقترح تسمية شارعين في رأس بيروت وعين المريسة باسم فنانين

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الجيش الإسرائيليّ: بعد ثمانية أشهر إنجاز مهمات جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:36

الجيش الإسرائيلي: العبوة انفجرت بآلية الجيش اللبناني في منطقة كفرا خارج المنطقة الأمنية ولم تعمل قواتنا فيها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More