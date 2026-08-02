تغيرات في أصابع القدم قد تكشف نقصًا خطيرًا في فيتامين B12… وخبراء يحذرون

حذر خبراء من أنّ الشعور بالخدر أو الوخز أو الحرقان في أصابع القدم قد يكون من أولى العلامات على نقص فيتامين B12، وهو نقص قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة إذا لم يُشخّص ويُعالج مبكرًا.

ويؤكد المختصون أنّ هذا الفيتامين ضروري لإنتاج خلايا الدم السليمة والحفاظ على وظائف الأعصاب والدماغ، فيما تشمل أعراض نقصه أيضًا الإرهاق الشديد، وضعف التركيز، وتقلبات المزاج.



وأوضح الخبراء أنّ أصابع القدم غالبًا ما تكون أول مكان تظهر فيه الأعراض، لأنّ الأعصاب الممتدة إليها هي الأطول في الجسم، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بنقص العناصر الغذائية. كما أن انخفاض مستويات فيتامين B12 قد يؤثر في تكوين الغلاف الواقي للأعصاب، ويضعف قدرة الدم على نقل الأكسجين، ما قد يؤدي إلى برودة القدمين، وتغير لونهما، وتأخر التئام الجروح.



وأشار المختصون إلى أنّ أعراض نقص فيتامين B12 قد تتطور تدريجيًا على مدى سنوات، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر التشخيص، الأمر الذي قد يسبب أضرارًا دائمة في الأعصاب، وفي بعض الحالات مضاعفات صحية خطيرة. لذلك ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب عند ملاحظة أي تغيرات مستمرة في القدمين لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب.



ولفت الخبراء إلى أنّ خدر أو حرقان القدمين لا يعني بالضرورة وجود نقص في فيتامين B12، إذ قد يكون أيضًا من علامات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني غير المسيطر عليه، والذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويؤكد المختصون أنّ التشخيص المبكر، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، يسهمان في الوقاية من المضاعفات وتحسين الحالة الصحية.