الهالات السوداء تحت العين قد تخفي مشكلة صحية… أطباء يحذرون من نقص الحديد

حذر أطباء من أنّ الهالات السوداء تحت العينين قد لا تكون مجرد مشكلة تجميلية، بل قد تشير في بعض الحالات إلى انخفاض مخزون الحديد في الجسم، وهي الحالة التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "Ferritin Face".

ويؤكد الخبراء أنّ انخفاض مستويات بروتين "الفيريتين"، المسؤول عن تخزين الحديد، قد يؤثر في إنتاج الهيموغلوبين اللازم لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.



وأوضح المختصون أنّ نقص الحديد قد يؤدي إلى شحوب البشرة وترقق الجلد، ما يجعل الأوعية الدموية والأنسجة الداكنة أسفل العين أكثر وضوحًا. وتشمل الأعراض الأخرى الإرهاق المستمر، والدوخة، والصداع، وتسارع ضربات القلب، وتساقط الشعر، وضعف الأظافر، وصعوبة التركيز، إضافة إلى ضيق التنفس عند بذل المجهود.



وأشار الأطباء إلى أنّ انخفاض مخزون الحديد قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية كامنة، مثل النزيف المزمن، أو اضطرابات الجهاز الهضمي، أو ضعف امتصاص العناصر الغذائية، كما قد يرتبط بالحمل، أو غزارة الدورة الشهرية، أو اتباع نظام غذائي يفتقر إلى مصادر الحديد.

لذلك يشدد الخبراء على ضرورة عدم تناول مكملات الحديد من تلقاء النفس، لأنّ الإفراط فيها قد يسبب أضرارًا للكبد والقلب.



ويؤكد المختصون أنّ تشخيص الحالة يتم من خلال فحص دم بسيط، وقد يتطلب الأمر إجراء فحوصات إضافية لتحديد السبب الأساسي لنقص الحديد.

ويشمل العلاج تناول مكملات الحديد تحت إشراف طبي، أو إعطاء الحديد عبر الوريد في الحالات الشديدة، إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المحتوية على الحديد، مثل اللحوم، والكبد، والأسماك، والبقوليات، والخضروات الورقية.

ويطمئن الأطباء إلى أنّ الهالات السوداء الناتجة عن نقص الحديد غالبًا ما تتحسن تدريجيًا بعد استعادة مخزون الحديد إلى مستوياته الطبيعية.