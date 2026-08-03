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"البروبيوتيك"… من صحة الأمعاء إلى تعزيز المزاج والصحة النفسية
صحة وتغذية
2026-08-03 | 05:32
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"البروبيوتيك"… من صحة الأمعاء إلى تعزيز المزاج والصحة النفسية
كشفت دراسات علمية حديثة أنّ دور بكتيريا الأمعاء النافعة "البروبيوتيك" لم يعد يقتصر على تحسين الهضم وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، بل امتد ليتوجها كعامل مؤثر في تنظيم المزاج والاستجابة للتوتر والقلق، عبر ما يُعرف بـ "محور الأمعاء والدماغ".
وأوضحت الأبحاث الطبية أن الأمعاء تعمل كـ "دماغ ثانٍ" يتّصل بالجهاز العصبي المركزي، حيث تسهم السلالات البكتيرية النافعة في تحفيز إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن الهدوء كالسيروتونين والدوبامين.
كما تساعد هذه البكتيريا النافعة في خفض مستويات هرمون الإجهاد أي "الكورتيزول" والحدّ من الالتهابات المزمنة التي تؤثر سلباً في وظائف الدماغ.
كما أثبتت الدراسات وجود ارتباط وثيق بين ارتفاع معدلات القلق والاضطرابات الهضمية، مما يفتح الباب أمام توسع الاهتمام المحلي بما يُعرف بـ "البكتيريا النفسية".
ويؤكد الباحثون أن "البروبيوتيك" يُعدّ عاملاً مساعداً لدعم الصحة النفسية ضمن نمط حياة صحي وشامل، وليس بديلاً مستقلاً عن العلاجات الطبية المعتمدة حالات الاكتئاب أو القلق الشديد.
المصدر
صحة وتغذية
الأمعاء
تعزيز
المزاج
والصحة
النفسية
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