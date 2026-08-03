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للمرة الأولى… جراحة داخل الرحم تنقذ جنينًا من تشوه خلقي نادر
صحة وتغذية
2026-08-03 | 08:30
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للمرة الأولى… جراحة داخل الرحم تنقذ جنينًا من تشوه خلقي نادر
نجح أطباء في الولايات المتحدة في إجراء عملية جراحية رائدة لجنين لا يزال داخل رحم والدته، لتصحيح تشوه خلقي نادر يُعرف باسم انشقاق جدار البطن (Gastroschisis)، وهي حالة تؤدي إلى نمو أمعاء الجنين خارج تجويف البطن.
ووفق موقع "
بي بي سي
"، فقد خضع الطفل الذي يُدعى ثيو، للعملية عندما كانت والدته في الأسبوع الـ26 من الحمل، ليصبح ثالث طفل في العالم يستفيد من هذا النوع من التدخل الطبي ضمن تجربة سريرية هي الأولى من نوعها.
واعتمد الفريق الطبي على جراحة طفيفة التوغل، حيث كشف الأطباء جزءًا من الرحم، ثم أعادوا الأمعاء برفق إلى داخل بطن الجنين وأغلقوا الفتحة، ما سمح باستمرار الحمل بشكل طبيعي حتى الولادة.
ووُلد ثيو في شهر شباط الماضي، وهو اليوم يبلغ خمسة أشهر ويتمتع بصحة جيدة، في نتيجة وصفها الأطباء بـ"الاستثنائية".
ويُعد هذا التشوه من الحالات النادرة التي تصيب نحو مولود واحد من كل ثلاثة آلاف في المملكة المتحدة، وقد تتطلب في الحالات المعقدة أشهرًا من العناية المركزة وعدة عمليات جراحية، مع احتمال الحاجة إلى زراعة أمعاء، فيما تصل نسبة الوفيات إلى نحو 10 بالمئة حتى مع أفضل مستويات الرعاية الطبية.
وأكد الفريق الطبي أنّ نجاح العملية يفتح آفاقًا جديدة لجراحات الأجنة داخل الرحم، مع آمال بتوسيع استخدامها مستقبلًا في علاج حالات أخرى، بما في ذلك بعض تشوهات القلب والرئتين، في خطوة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في طب الأجنة حول العالم.
صحة وتغذية
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