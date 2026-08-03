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زراعة أنف على الجبين: أغرب عملية ترميم من إنجاز طبيب عراقي! (صورة)

صحة وتغذية
2026-08-03 | 10:36
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زراعة أنف على الجبين: أغرب عملية ترميم من إنجاز طبيب عراقي! (صورة)
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زراعة أنف على الجبين: أغرب عملية ترميم من إنجاز طبيب عراقي! (صورة)

نجح اختصاصي في جراحة التجميل والترميم العراقي، الدكتور ديار عبد الواحد، في إجراء واحدة من أندر وأعقد العمليات الجراحية على مستوى العالم، بعدما تمكن من إعادة بناء أنف عامل تعرض لتلف شبه كامل جراء إصابته بصعقة كهربائية عالية الجهد.

ويعدّ هذا الإنجاز الثاني من نوعه عالمياً بعد تجربة مماثلة أُجريت في الصين.

وأوضح الدكتور عبد الواحد أنّ الحادث تسبّب في حروق شديدة أعدمت الأنسجة السليمة في منطقة الأنف، مما جعل الترميم المباشر أمراً مستحيلاً. 

وأمام هذا التحدي، اعتمد الفريق الطبي تقنية جراحية متقدمة ارتكزت على زراعة وتكوين أنف جديد على جبهة المريض للاستفادة من الملاءمة البيولوجية لأنسجة الجبهة وتطابق لونها مع الجلد الطبيعي للأنف، تمهيداً لنقله إلى موضعه الأصلي.

ومرّت العملية بثلاث مراحل دقيقة بدأت بإنشاء الغطاء الخارجي من الجلد والعضلات، أعقبتها زراعة غضروف مقتطع من القفص الصدري لإعادة بناء الحاجز الأنفي والدعامة الهيكلية، وصولاً إلى المرحلة الثالثة التي تضمنت تقويم الغطاء الداخلي للأنف. 

وتكلّلت هذه الجهود باستعادة المريض لاستقراره الصحي والنفسي والاجتماعي، ممّا يعكس القدرة العالية للجراحات الترميمية الحديثة على التعامل مع أشدّ الإصابات التزاماً ودقّة.
 
 

صحة وتغذية

جراح تجميل

تجميل عراقي

تجميل انف

ترميم انف

انف في الجبين

دكتور ديار عبد الواحد.

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