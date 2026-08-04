حساسية اللحوم الحمراء تتزايد عالميًا... التغير المناخي يوقظ خطرًا مناعيًا بلا علاج

حذرت دراسة حديثة نشرتها دورية "Nature" العلمية من تفاقم خطورة حساسية نادرة ومميتة تُعرف باسم "ألفا-غال"، والتي تحوّل تناول اللحوم الحمراء أو شرب الحليب إلى خطر مباشر يهدد الحياة.



وأكّد الباحثون أنّ السبب الرئيسي لا يكمن في الطعام ذاته، بل في انتشار لدغات أنواع معينة من حشرة "القراد" التي تزايد انتشارها مؤخراً بفعل التغيّرات المناخية.



وتنشأ هذه الحالة بعد نقل القراد لجزيّء سكري عبر لعابه إلى دم الإنسان، مما يدفع الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة تفاجئ المريض بتفاعلات حادّة عند تناول منتجات الثدييات.

وتزداد تعقيدات المرض بسبب تأخر ظهور الأعراض لـ 8 ساعات بعد الأكل، وتداخلها مع أعراض شائعة كآلام المعدة والقيء والطفح الجلدي، وهو ما يؤدي لعدم تشخيص الكثير من الحالات رغم تسجيل وفيات عالمية.



وتتصدّر أستراليا معدّلات الإصابة بـ700 حالة لكلّ 100 ألف نسمة في بؤر الانتشار، بينما تشير تقديرات المراكز الأميركية (CDC) إلى وجود نحو 450 ألف مصاب.



وفي ظلّ غياب أي علاج نهائي حتى الآن، يوصي الأطبّاء بالامتناع التام عن اللحوم وتجنب التعرّض للدغات جديدة لخفض مستويات الأجسام المضادة بالتدريج.