سباق عالمي لاحتواء الإيبولا... تجارب أول لقاح ضد سلالة "بونديبوغيو"

أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق تجارب سريرية على لقاح جديد يستهدف سلالة بونديبوغيو من فيروس الإيبولا، في وقت تتزايد فيه الإصابات والوفيات جراء أكبر تفشٍّ مسجل لهذه السلالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت المنظمة أنّ الوصول إلى نتائج نهائية قد يستغرق عدة أشهر، فيما تتواصل الجهود لتطوير أول لقاح وعلاج فعّالين ضد هذا النوع من الفيروس.وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، سُجل حتى الأول من آب 3748 إصابة بالإيبولا، بينها 1657 وفاة و708 حالات تعافٍ. ورغم توافر لقاحات لسلالات أخرى من الفيروس، انطلقت أولى التجارب السريرية الخاصة بلقاح موجّه لسلالة بونديبوغيو في المملكة المتحدة في 24 تموز، على أن تبدأ تجربة ثانية في كندا خلال هذا الأسبوع.وأوضح خبراء المنظمة أنّ تسريع إطلاق التجارب جاء نتيجة إعداد بروتوكولات البحث مسبقًا، قبل إعلان التفشي الحالي في منتصف أيار. إلا أنهم شددوا على أنه لا توجد حتى الآن لقاحات أو علاجات ثبتت سلامتها وفعاليتها ضد هذه السلالة تحديدًا، وأن تقييم نتائج التجارب سيحتاج إلى مزيد من الوقت.وبالتوازي، تُجرى تجارب سريرية على أدوية محتملة للوقاية بعد التعرّض للفيروس في إقليم إيتوري، بؤرة التفشي الحالية، بهدف معرفة ما إذا كان علاج فموي لمدة عشرة أيام قادرًا على منع تطور المرض لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.كما افتُتح مركز جديد لعلاج الإيبولا بسعة 100 سرير في مدينة بونيا، عاصمة الإقليم، ضمن جهود احتواء الأزمة.وتشارك الأمم المتحدة ووكالاتها في دعم الاستجابة للتفشي من خلال تعزيز الفحوصات، والوقاية من العدوى، والتوعية الصحية، وتوفير المستلزمات الأساسية. كما يدعم مختبر متنقل على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إجراء فحوصات الإيبولا خلال نحو ساعة، فيما خصص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما يصل إلى 60 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة والاستعداد في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة.