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هل يسبب الحليب البلوغ المبكر لدى الفتيات؟... العلم يحسم الجدل
صحة وتغذية
2026-08-06 | 05:29
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هل يسبب الحليب البلوغ المبكر لدى الفتيات؟... العلم يحسم الجدل
حسمت أبحاث علمية حديثة وتوصيات خبراء التغذية الجدل المتزايد بين الأسر حول أسباب البلوغ المبكر لدى الفتيات، مؤكدةً أنّ هذه الظاهرة لا تعود إلى تناول أطعمة محددة، مثل الحليب أو الدجاج، كما هو شائع، بل ترتبط بالنمط الغذائي العام وارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال.
وأظهرت دراسات حديثة وجود اتجاه عالمي لانخفاض سنّ البلوغ، إذ تبيّن أنّ الفتيات اللواتي يعتمدن نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة فائقة المعالجة، والوجبات السريعة، والمشروبات المحلّاة بالسكر، يكنّ أكثر عرضةً للبلوغ المبكر. في المقابل، يسهم النظام الغذائي الغني بالخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية في الحدّ من هذا الاحتمال.
وأكدت اختصاصية التغذية العلاجية رند بدوي أنّ المشكلة لا تكمن في تناول وجبة سريعة من حين إلى آخر، بل في تحوّلها إلى نمط حياة يومي يترافق مع قلة النشاط البدني.
وأوضحت أنّ تراكم الدهون، ولا سيما حول منطقة الخصر، يؤثر مباشرةً في التوازن الهرموني المسؤول عن تنظيم البلوغ والدورة الشهرية، مشيرةً إلى أنّ الطعام المنزلي المحضّر بمكونات طازجة وصحية يختلف تمامًا عن الوجبات الجاهزة الغنية بالدهون والملح والمواد المضافة.
وتشير الدراسات إلى أنّ علامات البلوغ قد تظهر لدى الفتيات المصابات بالسمنة قبل أكثر من 15 شهرًا مقارنةً بقريناتهن ذوات الوزن الطبيعي. كما تُظهر البيانات التاريخية أنّ متوسط عمر بدء الدورة الشهرية انخفض عالميًا بنحو سبعة أشهر خلال العقود الخمسة الماضية، نتيجة تداخل عوامل غذائية ووراثية وبيئية.
وشدّد الخبراء على أنّ مخاطر البلوغ المبكر لا تقتصر على التغيرات الجسدية والنفسية، بل قد تمتد إلى التأثير في الطول النهائي، وزيادة احتمالات الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي مستقبلًا.
كما حذّروا من حرمان الأطفال من الأغذية الأساسية استنادًا إلى معلومات أو شائعات غير مثبتة علميًا، داعين إلى اعتماد نمط حياة صحي يجمع بين التغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الكافي، حفاظًا على صحة الأطفال ونموهم السليم.
المصدر
صحة وتغذية
بلوغ مبكر
بلوغ الفتيات
دورة شهرية مبكرة
نمو الثدي للفتيات
حليب ولحم
تغذية مناسبة للفتيات.
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