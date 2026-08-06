صور زيندايا تعيد "جلد الدجاجة" إلى الواجهة... وطبيبة تكشف الأسباب وطرق العلاج

أعاد تداول صور حديثة للنجمة الأميركية زيندايا، ظهرت فيها علامات تُشبه التقرّن الشعري المعروف باسم "جلد الدجاجة"، تسليط الضوء على هذه الحالة الجلدية الشائعة.



وفي حديث خاص لـCNN بالعربية، أكدت طبيبة التجميل السورية رولا الشحادات أنّ جلد الدجاجة ليس مرضًا خطيرًا أو معديًا، بل حالة جلدية تجميلية تنتج عن تراكم بروتين الكيراتين وانسداد بصيلات الشعر.

وأوضحت أنّ العامل الوراثي يُعد السبب الرئيسي للإصابة، فيما يسهم جفاف البشرة، والطقس البارد، والتغيرات الهرمونية في زيادة وضوح الحالة.



وحذّرت الطبيبة من محاولة إزالة الحبيبات بالفرك القاسي أو باستخدام المقشرات العنيفة، مؤكدةً أنّ ذلك قد يزيد من تهيّج الجلد ويؤدي إلى التصبغات.



وأوضحت أنه لا يوجد علاج نهائي للحالة، لكونها ترتبط بعوامل وراثية، إلا أنّه يمكن السيطرة عليها بشكل فعّال من خلال:



- العناية المنزلية: استخدام كريمات مرطبة تحتوي على اليوريا، أو مستحضرات تضم أحماضًا مقشرة لطيفة، مثل حمض الساليسيليك، وحمض الغليكوليك، وحمض اللاكتيك.

- العلاجات العيادية: الخضوع لجلسات التقشير الكيميائي الخفيف، أو الاستفادة من ليزر إزالة الشعر كعلاج مساعد لتحسين مظهر الجلد.



كما شددت الطبيبة على أهمية الترطيب اليومي بعد الاستحمام، واستخدام غسول لطيف للحفاظ على نعومة البشرة والحد من عودة الأعراض.