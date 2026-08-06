بعد نجاحها مع كوفيد-19... تقنية mRNA تدخل رسميًا عالم لقاحات الإنفلونزا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على أول لقاح للإنفلونزا يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، والمخصص للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر، بحسب ما أعلنت شركة موديرنا (Moderna).وأظهرت نتائج دراسة أجرتها الشركة، وشملت أكثر من 40 ألف مشارك، أنّ اللقاح الجديد حقق فاعلية أعلى بنحو 27% مقارنةً بلقاحات الإنفلونزا التقليدية خلال موسم الفيروسات التنفسية 2024-2025. وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا عبارة عن ألم في موضع الحقن، والتعب، والصداع، وآلام العضلات أو المفاصل، والغثيان، والحمّى.وأوضحت موديرنا أنّ تقنية mRNA تتيح تحديث تركيبة اللقاح في وقت أقرب إلى موسم انتشار الإنفلونزا، ما قد يساعد على مواءمته بشكل أفضل مع السلالات المنتشرة، مقارنةً باللقاحات التقليدية التي يُحدَّد تركيبها قبل أشهر من موسم الشتاء. ومن المتوقع أن يتوافر اللقاح في الأسواق الأميركية خلال خريف هذا العام.ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه تقنية mRNA موضع نقاش داخل الولايات المتحدة، رغم نجاحها الكبير في تطوير لقاحات كوفيد-19. وكانت لجنة استشارية مستقلة تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية قد أوصت، في حزيران الماضي، بالموافقة على اللقاح، معتبرةً أنّ فوائده تفوق مخاطره لدى الفئات العمرية المستهدفة.