كشف علمي جديد: الأمعاء تساعد الدماغ على تكوين الذكريات وحفظها

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا أنّ للجهاز الهضمي دورًا أعمق بكثير مما كان يُعتقد في تكوين الذكريات وترسيخها.



وأوضحت النتائج أنّ تناول وجبات غنية بالعناصر الغذائية يحفّز الأمعاء على إرسال إشارات عصبية فورية عبر العصب المبهم، وهو المسار الرئيسي الذي يربط الجهاز الهضمي بالدماغ.



وتحفّز هذه الإشارات إفراز مادة الأستيل كولين في منطقة الحُصين، المسؤولة عن التعلّم والذاكرة، ما يساعد الكائن الحي على حفظ المواقع التي تتوافر فيها مصادر الغذاء، في آلية تطورية تهدف إلى الحد من خطر الجوع وتعزيز فرص البقاء.



وعند تعطيل هذا العصب في التجارب المخبرية، فقدت الفئران قدرتها على تذكّر أماكن حصولها على الطعام، ما يشير إلى أنّ دور هذا المسار العصبي يتجاوز تنظيم الشهية والشعور بالشبع.



كما كشفت الدراسة أنّ الدماغ يميّز القيمة الغذائية الحقيقية للطعام، ولا ينخدع بالمذاق وحده، إذ لم تُحدث المشروبات المحلّاة منخفضة السعرات الحرارية التأثير العصبي نفسه الذي أحدثته الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون.



في المقابل، حذّر الباحثون من أنّ الإفراط في اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات قد يضعف هذا التواصل العصبي بين الأمعاء والدماغ، ويؤثر سلبًا في كفاءة الذاكرة، حتى بعد العودة إلى نظام غذائي صحي.



ويرى العلماء أنّ هذه النتائج قد تساعد في تفسير العلاقة بين السمنة واضطرابات الذاكرة، مثل مرض ألزهايمر، وتفتح الباب أمام تطوير علاجات مستقبلية تستهدف صحة الأمعاء أو تحفيز العصب المبهم للمساعدة في حماية الوظائف الإدراكية.