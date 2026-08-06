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داخل البنوك والمكتبات... افتتاح مراكز للصحة النفسية في إنكلترا

صحة وتغذية
2026-08-06 | 10:53
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داخل البنوك والمكتبات... افتتاح مراكز للصحة النفسية في إنكلترا
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داخل البنوك والمكتبات... افتتاح مراكز للصحة النفسية في إنكلترا

أعلنت الحكومة البريطانية خطة لإنشاء شبكة تضم نحو 200 مركز مجتمعي للصحة النفسية وأقسام طوارئ متخصصة بحلول عام 2029، بهدف توفير رعاية فورية للأشخاص الذين يمرّون بأزمات أو اضطرابات نفسية، في مواقع قريبة من السكان، من بينها البنوك والمكتبات في مختلف أنحاء إنكلترا.

وتشمل الخطة افتتاح 100 مركز جديد للصحة النفسية المجتمعية، يضم فرقًا من الممرضين، والمعالجين، والأخصائيين، على أن يعمل العديد منها طوال أيام الأسبوع، مع توفير أسرّة للإقامة القصيرة في بعض المواقع. كما تعتزم الحكومة إنشاء 59 قسمًا جديدًا لطوارئ الصحة النفسية، إلى جانب 23 قسمًا يعمل حاليًا، على أن يرتبط عدد منها بأقسام الطوارئ في المستشفيات.

وأكدت الحكومة أنّ هذه المبادرة تهدف إلى الحدّ من لجوء المرضى إلى أقسام الطوارئ العامة عند تفاقم حالاتهم النفسية، عبر توفير تدخل مبكر ورعاية متخصصة بالقرب من أماكن سكنهم. ومن المقرر افتتاح أولى هذه المراكز خلال خريف هذا العام، بدعم مالي يبلغ 343 مليون جنيه إسترليني.

ورحّب مختصون بالخطة، معتبرين أنّها تمثل خطوة مهمة نحو تحسين خدمات الصحة النفسية، إلا أنهم شددوا على ضرورة تعزيز أعداد الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة لضمان قدرة هذه المراكز على تلبية الطلب المتزايد وتقديم رعاية فعّالة للمحتاجين.

المصدر

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