فرقعة الأصابع… عادة مزعجة أم خطر على المفاصل؟: العلم يحسم الجدل

لطالما ارتبطت عادة فرقعة مفاصل الأصابع بتحذيرات من أنّها قد تؤدي إلى التهاب المفاصل، إلّا أنّ الدراسات العلمية لا تدعم هذه المخاوف. وتعود إحدى أشهر التجارب إلى الطبيب الأميركي دونالد أونغر، الذي واظب على فرقعة مفاصل يده اليسرى لمدة 50 عامًا، فيما ترك يده اليمنى من دون فرقعة، قبل أن تُظهر صور الأشعة، عندما بلغ 72 عامًا، عدم وجود التهاب في المفاصل أو فروقات ملحوظة بين اليدين.وتحدث فرقعة المفاصل نتيجة تغيّرات داخل المفصل نفسه. فعند سحب المفصل أو ثنيه، تتّسع المساحة الموجودة داخله مؤقتًا، ما يؤدي إلى انخفاض الضغط في السائل الزلالي المحيط بالمفصل وتشكّل فقاعات غازية، لتصدر الفرقعة المعروفة نتيجة التغيّرات السريعة التي تطرأ داخل المفصل.وبحسب الخبراء، تُعدّ فرقعة الأصابع، في معظم الحالات، عملية فسيولوجية طبيعية وغير ضارّة بالمفاصل، ولا تزيد من خطر الإصابة بالفُصال العظمي، وهو أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا. كما لم تجد الدراسات علاقة واضحة بين عادة الفرقعة وضعف قوة قبضة اليد، فيما لم تثبت أبحاث أخرى المخاوف المرتبطة بتورّم الأصابع أو تضرّر الأوتار نتيجة الفرقعة المعتادة.ومع ذلك، يحذّر الأطباء من استخدام القوة المفرطة، خصوصًا عند فرقعة الرقبة، إذ قد يؤدي ذلك، في حالات نادرة، إلى إصابات أو التواءات.أما بالنسبة إلى الراغبين في التخلّص من هذه العادة، فيمكن محاولة تحديد المحفّزات التي تدفع إليها، مثل التوتر أو الملل، واستبدالها بأنشطة تشغل اليدين، كاستخدام كرة الضغط أو ألعاب التململ.وبحسب الخبراء، لا تبدو فرقعة المفاصل بحدّ ذاتها مصدرًا للضرر... إلا إذا كانت مصدر إزعاج لمن حولكم.