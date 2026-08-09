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فحوصات شاملة تكشف أمراضًا بلا أعراض... لكن هل هي مفيدة للجميع؟

صحة وتغذية
2026-08-09 | 06:36
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فحوصات شاملة تكشف أمراضًا بلا أعراض... لكن هل هي مفيدة للجميع؟
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فحوصات شاملة تكشف أمراضًا بلا أعراض... لكن هل هي مفيدة للجميع؟

يشهد سوق الفحوصات الصحية الشاملة ازدهارًا متزايدًا، مع إقبال أشخاص أصحاء على دفع مئات أو آلاف الدولارات لإجراء اختبارات تهدف إلى اكتشاف الأمراض قبل ظهور أعراضها. ومن بين هذه الخدمات فحوصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتصوير المتقدّم وتحاليل الدم، لرصد مؤشرات مرتبطة بسرطان الجلد وأمراض القلب والسكري وأمراض العيون والكلى وغيرها.

وخلال تجربة لإجراء فحص شامل في عيادة متخصصة في مانشستر، خضعت صحافية لمسح ثلاثي الأبعاد للجسم باستخدام عشرات الكاميرات، التقطت نحو ألفي صورة لرصد الشامات والنمش والعلامات الجلدية. وأظهرت النتائج وجود أكثر من 3,300 علامة جلدية، بينها ثلاث علامات احتاجت إلى مراجعة إضافية، قبل أن تؤكد المتابعة لاحقًا عدم وجود تغيّرات جلدية تستدعي العلاج. كما أظهر تخطيط القلب موجة إضافية غير معتادة، لكن تبيّن، بعد مراجعة طبيب القلب، أنها لا تدعو إلى القلق.

وفي المقابل، كشفت تجارب أشخاص آخرين عن نتائج أكثر تأثيرًا. فقد خضعت إحدى السيدات للفحص رغم علمها بوجود علامة مشبوهة على ظهرها، إلا أنّ التقنية لم تلتقطها بوضوح، قبل أن يؤدي الفحص الطبي اللاحق إلى اكتشاف عدة سرطانات جلدية بطيئة النمو وعلاجها.

وفي حالة أخرى، ساهم الفحص في اكتشاف نوع نادر من السكري لدى امرأة تبلغ 33 عامًا، رغم عدم ظهور أي أعراض عليها، ما أتاح لها بدء العلاج مبكرًا، في خطوة وصفتها بأنها "أنقذت حياتها".

ورغم هذه النتائج، لا تحظى فحوصات الجسم الشاملة بإجماع طبي، إذ يحذّر أطباء من أنها قد تؤدي إلى التشخيص المفرط وإجراء اختبارات إضافية غير ضرورية، فضلًا عن زيادة القلق لدى أشخاص أصحاء، خصوصًا عندما تظهر نتائج تستدعي المتابعة قبل أن يتبيّن لاحقًا أنها غير خطيرة.

في المقابل، يرى مؤيدو هذه الفحوصات أنّ الطب يتجه بشكل متزايد نحو الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الصحية قبل تطورها، ما قد يجعل هذه التقنيات جزءًا من مستقبل الرعاية الصحية.

المصدر
 

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