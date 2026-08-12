أورام مصغّرة من خلايا المرضى... خطوة واعدة نحو اختيار علاج السرطان الأنسب لكل حالة

طوّر باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) طريقة جديدة للتنبؤ بكيفية استجابة أنواع مختلفة من سرطان الثدي للعلاجات، من خلال الجمع بين بيانات المرضى وتجارب سريرية مبتكرة وزراعة أورام مصغّرة في المختبر تُعرف باسم "الأورغانويدات". وقد تساهم هذه التقنية في تسريع تطوير علاجات أكثر تخصيصًا للمرضى، ولا سيما المصابين بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، الذي يُعدّ من أكثر الأنواع عدوانية وصعوبة في العلاج.وأنشأ الباحثون هذه الأورام المصغّرة باستخدام خلايا سرطانية مأخوذة من المرضى، وزرعوها داخل مادة هلامية تحاكي البيئة البيولوجية للورم الأصلي. وخلال أسابيع، تجمّعت الخلايا لتشكّل كتلًا صغيرة تعكس إلى حدّ كبير بنية الورم وخصائصه البيولوجية.وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة "Cell Reports Medicine" في 6 آب، أنّ هذه النماذج تمكّنت من محاكاة استجابة الأورام الأصلية للعلاجات.واستخدم الفريق هذه الأورغانويدات لاختبار مجموعة من العلاجات، من بينها العلاج المناعي، ومثبطات PARP، والعلاج الكيميائي القائم على البلاتين، والعلاجات الموجّهة المزدوجة لـHER2.وفي إحدى التجارب، اختبر الباحثون 386 مركّبًا دوائيًا على نموذج لورم مقاوم لعلاج كيميائي يُستخدم في حالات سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وتمكّنوا من تحديد مركّب واعد يُعرف باسم ABT-263، إلى جانب فئة أخرى من الأدوية تُعرف باسم مثبطات HSP90.ويرى الباحثون أنّ النتائج قد تمهّد مستقبلًا لاستخدام أورام مصغّرة مأخوذة من المرضى لاختبار العلاجات والمساعدة في اختيار الأنسب لكل حالة قبل إعطائه للمريض.ومع ذلك، لا تزال التقنية في مرحلة البحث، إذ لا تستطيع هذه النماذج محاكاة التعقيد الكامل لجسم الإنسان، بما في ذلك الأوعية الدموية وخلايا المناعة وعوامل أخرى تؤثر في سلوك الورم.ويأمل العلماء أن يساهم الجمع بين البيانات الجينية والسريرية ونماذج الأورام المصغّرة في تطوير استراتيجيات علاج أكثر دقة وتخصيصًا لمرضى سرطان الثدي.