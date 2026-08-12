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النوم والرياضة والغذاء تلتقي عند نقطة واحدة... السرّ موجود داخل خلاياك

صحة وتغذية
2026-08-12 | 09:56
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النوم والرياضة والغذاء تلتقي عند نقطة واحدة... السرّ موجود داخل خلاياك
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النوم والرياضة والغذاء تلتقي عند نقطة واحدة... السرّ موجود داخل خلاياك

نعلم جميعًا أنّ النوم الجيد وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي من أهم ركائز الحياة السليمة، لكن العلماء بدأوا يفهمون بصورة أعمق لماذا تؤثر هذه العادات الثلاث في صحتنا الجسدية والعقلية بطرق متشابهة. وتشير أبحاث حديثة إلى أنّ جزءًا أساسيًا من الإجابة قد يكمن في الميتوكوندريا، وهي مكوّنات موجودة في معظم خلايا الجسم، تعمل على تحويل الطاقة الموجودة في الغذاء إلى جزيئات "ATP" التي تمدّ الخلايا بالطاقة اللازمة لأداء وظائفها.

ورغم أنّ الدماغ يشكّل نحو 2 بالمئة فقط من وزن الجسم، فإنه يستهلك قرابة خُمس الطاقة التي يستخدمها الجسم في حالة الراحة. فكل عملية تفكير أو استرجاع للذكريات أو اتخاذ للقرارات تحتاج إلى إمداد مستمر بالطاقة. وتُظهر أدلة متزايدة أنّ كفاءة عمل الميتوكوندريا ترتبط بوظائف الدماغ، بما فيها سرعة معالجة المعلومات والذاكرة العاملة، فضلًا عن التقدّم الصحي في العمر والقدرة على التعامل مع التوتر.

وتوضح الأبحاث أنّ الرياضة لا تقوّي العضلات فحسب، بل قد تعزّز أيضًا صحة الحُصين، وهي منطقة رئيسية في الدماغ مرتبطة بالتعلّم والذاكرة، كما تحفّز الميتوكوندريا على أن تصبح أكثر عددًا وكفاءة.

أما النوم، فلا يقتصر دوره على إراحة الجسم، إذ تحدث خلاله عمليات مهمة مرتبطة بتثبيت الذكريات وصيانة الخلايا ومكوّناتها، بما فيها الميتوكوندريا. وبالمثل، يتأثر أداء الميتوكوندريا بنوعية الغذاء الذي نتناوله، إذ توفّر الأطعمة المغذية وقليلة التصنيع عناصر يحتاج إليها الجسم لإنتاج الطاقة بكفاءة.

ومن هذا المنظور، لم تعد النصائح التقليدية المتعلقة بالنوم والرياضة والغذاء تبدو وكأنها ثلاثة توجيهات منفصلة، بل وسائل مختلفة لدعم النظام الخلوي الذي يمدّ الجسم والدماغ بالطاقة.

ويرى العلماء أنّ صحة الميتوكوندريا قد ترتبط ليس فقط بالصحة الجسدية، بل أيضًا بوظائف الدماغ والمزاج والاستجابة للضغوط. وربما لهذا السبب بقيت النصيحة القديمة: "نم جيدًا، تحرّك بانتظام، وتناول غذاءً صحيًا" صحيحة، حتى قبل أن نفهم الدور الحيوي للميتوكوندريا في عمل أجسامنا وعقولنا.

المصدر

صحة وتغذية

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