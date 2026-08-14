يبدأ بحرقة أثناء التبوّل وقد ينتهي بمضاعفات خطيرة... متى يصبح التهاب الإحليل مقلقًا؟

يتسبّب التهاب الإحليل، أو مجرى البول، في أعراض مزعجة قد تشمل الألم والحرقة أثناء التبوّل، والحاجة المتكررة إلى التبوّل، إضافةً إلى إفرازات غير طبيعية، وقد يظهر الدم في بعض الحالات.



وتتعدد أسباب هذه الحالة، ومن أبرزها العدوى البكتيرية، بما فيها البكتيريا المسببة للكلاميديا والسيلان، كما يمكن أن ترتبط ببعض أنواع العدوى الفيروسية، مثل فيروس الهربس البسيط. وقد يحدث التهاب أو تهيّج الإحليل أيضًا نتيجة إصابة جسدية أو التعرّض لبعض المواد الكيميائية، مثل تلك الموجودة في مبيدات النطاف وبعض وسائل منع الحمل.



ويزداد خطر الإصابة لدى الأشخاص النشطين جنسيًا، ولا سيما في حال ممارسة الجنس من دون وسائل حماية أو وجود عوامل تزيد احتمال الإصابة بعدوى منقولة جنسيًا.



وقد تختلف الأعراض بين الرجال والنساء. فلدى الرجال، يمكن أن يظهر ألم أو حرقة أثناء التبوّل، وإفرازات من القضيب، وألم أثناء القذف، وقد يظهر دم في البول أو السائل المنوي في بعض الحالات.



أما لدى النساء، فقد تشمل الأعراض الحرقة أثناء التبوّل، والحاجة المتكررة إليه، إضافةً إلى آلام في منطقة الحوض أو البطن وإفرازات غير طبيعية. وقد تشير الحمى والقشعريرة أو الألم الشديد إلى امتداد العدوى، ما يستدعي تقييمًا طبيًا سريعًا.



ويعتمد التشخيص على التاريخ المرضي والفحص السريري، إضافةً إلى تحاليل البول وفحوص للكشف عن العدوى المنقولة جنسيًا عند الاشتباه بها، فيما قد تستدعي بعض الحالات فحوصًا إضافية.



أما العلاج، فيختلف باختلاف السبب، إذ تُستخدم المضادات الحيوية في حالات العدوى البكتيرية، مع ضرورة الالتزام بالعلاج الموصوف. وفي حالات العدوى المنقولة جنسيًا، قد يستلزم الأمر علاج الشريك أو الشركاء والامتناع عن العلاقات الجنسية إلى حين استكمال العلاج وفق إرشادات الطبيب.



أما إذا كان الالتهاب أو التهيّج ناجمًا عن مادة كيميائية أو عامل غير معدٍ، فيكون تجنّب المسبّب جزءًا أساسيًا من العلاج.



ويحذّر الأطباء من إهمال التهاب الإحليل، إذ قد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات، من بينها تضيّق الإحليل والتهاب البروستاتا أو البربخ لدى الرجال، فيما قد تمتد العدوى لدى النساء إلى الجهاز التناسلي وتؤدي إلى التهاب الحوض ومضاعفات أخرى.