الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

متى يجب أن نتوقف عن الأكل ليلًا؟ الساعة البيولوجية تكشف سرّ توقيت العشاء

صحة وتغذية
2026-08-14 | 06:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
متى يجب أن نتوقف عن الأكل ليلًا؟ الساعة البيولوجية تكشف سرّ توقيت العشاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
متى يجب أن نتوقف عن الأكل ليلًا؟ الساعة البيولوجية تكشف سرّ توقيت العشاء

أظهرت أبحاث حديثة في مجال "التغذية الزمنية" أنّ الإيقاع اليومي للساعة البيولوجية يؤدي دورًا مهمًا في كيفية استقلاب الجسم للطعام، ما يشير إلى أنّ النظام الغذائي الصحي لا يرتبط فقط بنوعية الطعام وكمية السعرات الحرارية، بل أيضًا بتوقيت تناولها.

وأوضحت الدكتورة مارتا غاراوليت، من جامعة مورسيا الإسبانية، أنّ الأشخاص الذين يتناولون وجبة الغداء في وقت مبكر قد يفقدون الوزن بكفاءة أكبر مقارنةً بمن يتناولونها في وقت متأخر، حتى عند اتباع النظام الغذائي نفسه واستهلاك كميات متشابهة من السعرات الحرارية.

ويعود ذلك إلى التغيّرات البيولوجية التي تطرأ على الجسم على مدار اليوم. إذ يؤكد البروفيسور فرانك شير، المتخصص في علم الساعة البيولوجية، أنّ تناول الطعام في وقت متأخر قد يتزامن مع ارتفاع هرمون "الميلاتونين" المرتبط بالاستعداد للنوم.

وقد يؤثر ذلك في إفراز الإنسولين وقدرة الجسم على التعامل مع الغلوكوز، ما قد ينعكس سلبًا على عملية الأيض عند تكرار تناول الطعام في أوقات متأخرة.

كما أشارت دراسة فرنسية شملت نحو 100 ألف شخص إلى وجود ارتباط بين توقيت الوجبات، ولا سيما تناولها في وقت متأخر، وبعض مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، فيما تؤثر الساعة البيولوجية والنمط الزمني لكل شخص في عمليات الأيض وحساسية الإنسولين.

ولذلك، ينصح الخبراء بتناول الجزء الأكبر من الطعام والسعرات الحرارية خلال ساعات النهار، وتجنّب الوجبات الكبيرة في وقت متأخر من الليل. أما العشاء، فيُفضّل أن يكون أخفّ وأن يُتناول قبل النوم بساعات، مع التركيز على خيارات غذائية متوازنة.
 

صحة وتغذية

توقيت الوجبات

الاكل مساءً

الفطور

الغداء

العشاء

الساعة البولوجية

دايت

تغذية.

LBCI التالي
"درع جيني" ضد السمنة والسكري… اكتشاف طبي قد يُغيّر مستقبل العلاجات الأيضية
يبدأ بحرقة أثناء التبوّل وقد ينتهي بمضاعفات خطيرة... متى يصبح التهاب الإحليل مقلقًا؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-07-27

دراسة تكشف: توقيت وجباتك قد يحمي دماغك من التدهور مع التقدّم في العمر

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-08

هل الأكل كل ساعتين يسرّع عملية الأيض؟

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-06

المفاوضات في روما لم تبدأ بعد وتوقيتها ما زال في الساعة الـ١١ بتوقيت بيروت

LBCI
فنّ
2026-05-25

معالجة مشاهير تكشف سر الشهرة والنجاح: عادات بسيطة تغيّر حياتك بالكامل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
07:07

"درع جيني" ضد السمنة والسكري… اكتشاف طبي قد يُغيّر مستقبل العلاجات الأيضية

LBCI
صحة وتغذية
06:41

يبدأ بحرقة أثناء التبوّل وقد ينتهي بمضاعفات خطيرة... متى يصبح التهاب الإحليل مقلقًا؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-13

تخطّط لعطلتك؟... 4 قواعد نفسية قد تجعلها أكثر راحة ومتعة

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-12

إنكلترا على أعتاب القضاء على "القاتل الصامت"... تقدم تاريخي ضد التهاب الكبد C

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-08

الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز هرمس 900 في غرب البلاد

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرتين إسرائيليتين من طراز هرمس في أصفهان وسط البلاد

LBCI
آخر الأخبار
03:49

رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي سفير الولايات المتحدة ميشال عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكريّ الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد والوفد العسكريّ المرافق

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-07

وكالة نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني: أمن الخليج يجب أن تضمنه دول المنطقة دون تدخل أجنبي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:35

فيليه سمك السول بالكافيار و"ميل فوي" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:41

السفير الأميركيّ في عين التينة

LBCI
أخبار دولية
00:10

نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط

LBCI
أخبار دولية
23:55

وزير الخزانة الأميركيّ: الإجراءات ضد إيران ستكون مزيجًا من العزلة الاقتصادية والحصار في المضيق

LBCI
أخبار دولية
13:45

وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف

LBCI
أمن وقضاء
13:38

خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية

LBCI
أخبار دولية
13:36

آلية المراقبة: تسريب أسماء دول ولا اتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:30

بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:27

لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة

LBCI
حال الطقس
02:15

منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر

LBCI
أخبار دولية
13:30

بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة

LBCI
اسرار
00:15

أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦

LBCI
فنّ
04:30

"قلبي يفيض بالحب"... وائل كفوري يحتفل بمعمودية ابنته كلوڤي (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:14

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
03:34

“أوباما” و”الطّبلوج” في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
09:57

"كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لا سيما عن القطاع العام وتفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More