متى يجب أن نتوقف عن الأكل ليلًا؟ الساعة البيولوجية تكشف سرّ توقيت العشاء

أظهرت أبحاث حديثة في مجال "التغذية الزمنية" أنّ الإيقاع اليومي للساعة البيولوجية يؤدي دورًا مهمًا في كيفية استقلاب الجسم للطعام، ما يشير إلى أنّ النظام الغذائي الصحي لا يرتبط فقط بنوعية الطعام وكمية السعرات الحرارية، بل أيضًا بتوقيت تناولها.



وأوضحت الدكتورة مارتا غاراوليت، من جامعة مورسيا الإسبانية، أنّ الأشخاص الذين يتناولون وجبة الغداء في وقت مبكر قد يفقدون الوزن بكفاءة أكبر مقارنةً بمن يتناولونها في وقت متأخر، حتى عند اتباع النظام الغذائي نفسه واستهلاك كميات متشابهة من السعرات الحرارية.



ويعود ذلك إلى التغيّرات البيولوجية التي تطرأ على الجسم على مدار اليوم. إذ يؤكد البروفيسور فرانك شير، المتخصص في علم الساعة البيولوجية، أنّ تناول الطعام في وقت متأخر قد يتزامن مع ارتفاع هرمون "الميلاتونين" المرتبط بالاستعداد للنوم.



وقد يؤثر ذلك في إفراز الإنسولين وقدرة الجسم على التعامل مع الغلوكوز، ما قد ينعكس سلبًا على عملية الأيض عند تكرار تناول الطعام في أوقات متأخرة.



كما أشارت دراسة فرنسية شملت نحو 100 ألف شخص إلى وجود ارتباط بين توقيت الوجبات، ولا سيما تناولها في وقت متأخر، وبعض مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، فيما تؤثر الساعة البيولوجية والنمط الزمني لكل شخص في عمليات الأيض وحساسية الإنسولين.



ولذلك، ينصح الخبراء بتناول الجزء الأكبر من الطعام والسعرات الحرارية خلال ساعات النهار، وتجنّب الوجبات الكبيرة في وقت متأخر من الليل. أما العشاء، فيُفضّل أن يكون أخفّ وأن يُتناول قبل النوم بساعات، مع التركيز على خيارات غذائية متوازنة.