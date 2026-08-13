تخطّط لعطلتك؟... 4 قواعد نفسية قد تجعلها أكثر راحة ومتعة

مع حلول موسم العطلات الصيفية، يبحث كثيرون عن طرق للاستفادة القصوى من فترة الراحة واستعادة طاقتهم بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية. وتشير أبحاث في علم النفس إلى أنّ فوائد الإجازة لا ترتبط بالضرورة بطولها، بل بالطريقة التي نقضيها بها، من خلال أربع استراتيجيات قد تساعد على تعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء.تشير دراسة حلّلت نتائج 13 بحثًا إلى أنّ مدة العطلة لا تُحدث فرقًا كبيرًا في آثارها الإيجابية، سواء كانت قصيرة أم طويلة، شرط تحقيق انفصال حقيقي عن ضغوط الحياة اليومية. ويُنصح بتجنّب متابعة رسائل البريد الإلكتروني وإشعارات العمل خلال الإجازة، لأنّ التفكير المستمر بالعمل قد يقلّل من فوائد الراحة النفسية.يُعرف هذا المفهوم بـ"الارتباط بالمكان"، إذ يمكن لأماكن معيّنة أن ترتبط بذكريات ومشاعر إيجابية تؤثر في حالتنا النفسية. لذلك، فإنّ العودة إلى الأماكن المفضلة أو زيارة مواقع تذكّرنا بتجارب سعيدة قد تعزّز الشعور بالطمأنينة، كما يمكن لمشاعر الحنين إلى الماضي أن تحمل آثارًا نفسية إيجابية.يمكن للعطلات أن تمنحنا فرصة لرؤية العالم من منظور مختلف، خصوصًا عند خوض تجارب تثير الإعجاب والانبهار. وقد تساعد هذه المشاعر على توسيع نطاق الانتباه والتخفيف من الانشغال المفرط بالمشكلات. ولا يشترط أن تكون التجربة مرتبطة بالطبيعة، فقد تكون مدينة أو عملًا فنيًا أو معلمًا معماريًا قادرًا على منحك الشعور نفسه.يميّز علماء النفس بين الأشخاص الذين يبحثون باستمرار عن الخيار الأمثل، وأولئك الذين يكتفون بخيار جيد بما يكفي. وتشير دراسات إلى أنّ الإفراط في البحث والمقارنة قد يقلّل الشعور بالرضا ويزيد القلق من اتخاذ القرار الخاطئ.لذلك، قد تصبح العطلة أكثر راحة ومتعة عندما نترك مساحة للعفوية ونتقبّل أنّ بعض أجمل لحظاتها قد تأتي من أحداث لم تكن موجودة أصلًا على جدول الرحلة.