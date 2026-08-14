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"درع جيني" ضد السمنة والسكري… اكتشاف طبي قد يُغيّر مستقبل العلاجات الأيضية
صحة وتغذية
2026-08-14 | 07:07
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"درع جيني" ضد السمنة والسكري… اكتشاف طبي قد يُغيّر مستقبل العلاجات الأيضية
كشفت دراسة علمية واسعة نُشرت في مجلة "Nature" عن طفرات جينية نادرة في جين FNIP1 قد تمنح حامليها حماية ملحوظة من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، من خلال التأثير في طريقة تعامل الجسم مع الطاقة والدهون.
وشملت الدراسة أكثر من مليون شخص من ثلاث قارات، وأظهرت أنّ الأشخاص الذين يحملون هذه الطفرات، ويُقدّر وجودها لدى نحو شخص واحد من كل 7 آلاف، تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الأيضية بنحو 60 بالمئة.
كما سجّل حاملو هذه الطفرات مستويات أفضل من الدهون في الدم، وانخفاضًا في سكر الدم، إلى جانب توزيع أكثر صحة للدهون في الجسم.
ويؤدي جين FNIP1 دورًا في تنظيم استهلاك الطاقة داخل الخلايا، فيما تشير النتائج إلى أنّ تعطيل وظيفته جزئيًا قد يدفع الجسم إلى زيادة استهلاك الطاقة وحرق الدهون بدلًا من تخزينها.
وعزّزت تجارب مخبرية أُجريت على خلايا كبد بشرية، إلى جانب تجارب على الفئران، هذه النتائج، إذ أظهرت أنّ تعطيل هذا المسار قد يزيد حرق الدهون ويحسّن حساسية الإنسولين، كما قد يحدّ من تراكم الدهون في الكبد وزيادة الوزن.
ويعتقد الباحثون أنّ هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام أهداف دوائية جديدة لعلاج السمنة والسكري واضطرابات الأيض، مع وجود بعض أوجه التشابه في النتائج الأيضية مع تأثير أدوية حديثة تعتمد على هرمون GLP-1.
إلا أنّ الباحثين يشددون على أنّ وجود هذه الطفرات لا يعني التوصل إلى علاج جاهز، إذ لا يزال تطوير أدوية تستهدف هذا المسار بحاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكد من فعاليتها وسلامتها لدى البشر.
المصدر
صحة وتغذية
اكتشاف طبي
طفرة جينية نادرة
FNIP1
كوليستيرول
علاج سكري
تخلص من الدهون
صحة القلب.
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