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تحذير لمرضى السرطان... مكملات شائعة قد تُضعف فعالية العلاج الكيميائي
صحة وتغذية
2026-08-26 | 09:10
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تحذير لمرضى السرطان... مكملات شائعة قد تُضعف فعالية العلاج الكيميائي
حذّرت دراسة جديدة من أنّ بعض المكملات الغذائية الشائعة التي تُسوَّق لتعزيز الطاقة ومكافحة آثار الشيخوخة قد تؤثر سلباً في فعالية العلاج الكيميائي، ولا سيما في حالات سرطان البنكرياس.
ووجد باحثون من كلية الطب في جامعة كيس ويسترن ريزيرف أنّ مشتقات من فيتامين B3، من بينها NMN وNR والنيكوتيناميد (NAM)، قد تساعد الخلايا السرطانية على مقاومة تأثير العلاج الكيميائي. وتُستخدم هذه المركبات في الجسم لإنتاج جزيء NAD+، الذي يؤدي دوراً مهماً في إنتاج الطاقة وإصلاح الأضرار داخل الخلايا.
وبحسب الدراسة، فإنّ رفع مستويات NAD+ من خلال هذه المكملات قد يفيد الخلايا السليمة، لكنه قد يمنح خلايا سرطان البنكرياس أيضاً موارد إضافية لإصلاح الأضرار الناجمة عن العلاج الكيميائي ومقاومة الموت.
وفي التجارب المخبرية وعلى الحيوانات، أظهرت النتائج أنّ هذه المركبات قد تساعد الخلايا السرطانية على مقاومة ثلاثة أدوية مستخدمة في العلاج الكيميائي، هي أوكساليبلاتين و5-فلورويوراسيل وجيمسيتابين.
وأكد الباحثون أنّ النتائج لا تعني بالضرورة أنّ هذه المكملات تشكّل خطراً على الأشخاص الأصحاء، إلا أنّ تأثيرها المحتمل يكتسب أهمية خاصة لدى مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج. ودعوا الفرق الطبية المتخصصة في الأورام إلى سؤال المرضى عن المكملات الغذائية التي يتناولونها، وشدّدوا على ضرورة استشارة طبيب الأورام قبل استخدام أي مكمل خلال فترة العلاج.
وأشار الباحثون إلى أنّ النتائج لا تثبت حتى الآن حدوث التأثير نفسه لدى البشر، إذ اقتصرت الدراسة على تجارب مخبرية ونماذج حيوانية، وركّزت تحديداً على سرطان البنكرياس.
لذلك، تبقى الحاجة إلى دراسات سريرية على البشر لتحديد مدى تأثير المكملات المعززة لمستويات NAD+ في فعالية علاجات السرطان المختلفة.
المصدر
صحة وتغذية
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