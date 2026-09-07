لا ترمِ بذور البطيخ بعد اليوم… فوائد غذائية قد لا تتوقعها وطريقة لتحويلها إلى زبدة كريمية

يتخلّص كثيرون من بذور البطيخ من دون إدراك قيمتها الغذائية، رغم احتوائها على مجموعة من العناصر المهمة التي تجعلها إضافة ممكنة إلى النظام الغذائي.



ويشير موقع Metropolis India إلى أن بذور البطيخ تُستخدم في الأنظمة الغذائية التقليدية لدى عدد من الشعوب، وتختلف بين البذور البيضاء غير الناضجة والبذور السوداء أو البنية الناضجة، التي يمكن تجفيفها وتحميصها وتناولها.



وتحتوي بذور البطيخ على عناصر غذائية عدة، من بينها المغنيسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم، إلى جانب البروتين والدهون غير المشبعة. ويساهم الزنك والحديد في دعم الوظائف الطبيعية لجهاز المناعة، فيما يلعب المغنيسيوم دورًا في وظائف العضلات والأعصاب والحفاظ على صحة العظام.



كما تحتوي هذه البذور على دهون غير مشبعة، ويمكن أن تشكّل جزءًا من نظام غذائي متوازن يدعم صحة القلب. وتوفّر أيضًا البروتين النباتي ومجموعة من فيتامينات «ب» والعناصر المعدنية الضرورية لعدد من وظائف الجسم.



وتشير أبحاث منشورة عبر المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة إلى احتواء بذور البطيخ على بروتينات نباتية، من بينها الغلوبولين والألبومين والغلوتيلين والبرولامين، ما دفع الباحثين إلى دراسة إمكان استخدامها في تصنيع وتطوير منتجات غذائية مختلفة.



ويمكن الاستفادة من بذور البطيخ بطرق عدة، أبرزها تجفيفها وتحميصها وتناولها كوجبة خفيفة، أو إضافتها إلى السلطات والزبادي والمخبوزات.



كما يمكن تحويلها إلى زبدة بذور البطيخ، من خلال طحن البذور الناضجة والمحمّصة حتى تبدأ بإطلاق زيوتها الطبيعية، مع إمكانية إضافة كمية صغيرة من الزيت والملح للحصول على قوام كريمي ونكهة مميزة.



ملاحظة تحريرية: خففتُ بعض الادعاءات الصحية في النص الأصلي، مثل أنها "تستقر سكر الدم" أو "تقلل التوتر" أو "تحفز إنتاج الكولاجين"، لأن وجود عناصر غذائية مفيدة في البذور لا يكفي وحده للقول إن تناولها يحقق هذه التأثيرات العلاجية مباشرة.