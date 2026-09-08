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البقلة... نبتة صغيرة بفوائد كبيرة: ماذا تخبّئ هذه الأوراق الخضراء؟

صحة وتغذية
2026-09-08 | 09:58
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البقلة... نبتة صغيرة بفوائد كبيرة: ماذا تخبّئ هذه الأوراق الخضراء؟
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البقلة... نبتة صغيرة بفوائد كبيرة: ماذا تخبّئ هذه الأوراق الخضراء؟

تُعدّ البقلة، المعروفة علميًا باسم Portulaca oleracea، من النباتات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية. وتنتمي إلى الفصيلة الرجلية، وتنتشر في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما حوض البحر الأبيض المتوسط وآسيا وأجزاء من أوروبا.

وتدخل البقلة في إعداد العديد من السلطات، ومن أبرزها الفتوش، كما يمكن استخدامها في بعض الأطباق المطبوخة أو تخليلها لحفظها فترة أطول.

وللبقلة تاريخ طويل من الاستخدام في الطب التقليدي والشعبي. وتشير أبحاث منشورة عبر المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة إلى أنها استُخدمت تقليديًا لأغراض متعددة، من بينها التعامل مع بعض مشكلات الجهاز الهضمي والالتهابات والصداع واضطرابات أخرى. إلا أن الاستخدام التقليدي لا يعني بالضرورة ثبوت فعاليتها كعلاج طبي لهذه الحالات، إذ لا تزال العديد من هذه الاستخدامات بحاجة إلى أدلة سريرية أقوى.

ومن أبرز ما يميز البقلة احتواؤها على أحماض أوميغا-3، وخصوصًا حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أمر لافت بالنسبة إلى نبات ورقي. كما تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات المضادة للأكسدة التي تساهم ضمن نظام غذائي متوازن في دعم وظائف الجسم المختلفة.

وتوفّر البقلة أيضًا فيتامينات ومركبات مضادة للأكسدة، من بينها فيتامينا A وC، والتي تساهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ودعم الوظائف الطبيعية لجهاز المناعة.

وتحتوي كذلك على الألياف الغذائية، التي تساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وانتظام حركة الأمعاء. وقد تناولت بعض الدراسات تأثير البقلة ومكوناتها في مستويات سكر الدم وحساسية الإنسولين، إلا أن الأدلة المتاحة لا تبرر اعتبارها علاجًا للسكري أو بديلًا من الأدوية الموصوفة.

وتضم البقلة معادن مهمة، من بينها المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، ما يجعلها إضافة غذائية مفيدة ضمن نظام متنوع ومتوازن.

كما تتميز بانخفاض سعراتها الحرارية وارتفاع محتواها من الماء، لذلك يمكن إدراجها بسهولة ضمن الوجبات والسلطات، بما في ذلك الأنظمة الغذائية الهادفة إلى التحكم بالوزن.
 

صحة وتغذية

البقلة

فوائد البقلة

تغذية

صحة.

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