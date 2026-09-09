لماذا قد يكون اتساخ اليدين مفيداً لصحتك؟

قد يبدو لمس التربة والطين والأشجار والطحالب أمراً يفضّل كثيرون تجنّبه، إلّا أنّ أبحاثاً علمية تشير إلى أنّ ملامسة الطبيعة قد تحمل فوائد صحية مهمة.





وفي تجربة أجرتها عالمة البيئة والباحثة في مجال الصحة والطبيعة ميرا غرونروس، طُلب من المشاركين فرك أيديهم بالتربة والخث والطحالب لمدة 20 ثانية. وأظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في تنوع وكمية الميكروبات الموجودة على الجلد، حتى بعد غسل اليدين بالماء. ويوضح الباحثون أنّ وجود مجموعة متنوعة من الميكروبات على الجلد يساعد على إبقاء البكتيريا الضارة تحت السيطرة والحفاظ على توازن المجتمع الميكروبي.



وتدعم دراسات أخرى هذه الفكرة، خصوصاً لدى الأطفال. ففي فنلندا، أظهرت أبحاث على أطفال في دور حضانة يلعبون بانتظام في بيئات تحتوي على التربة ومواد طبيعية، أنّ تنوع الميكروبات على جلدهم كان أكبر مقارنة بأطفال يلعبون في ساحات مغطاة بالإسفلت. كما رُصدت تغيرات في مؤشرات مناعية في الدم، بما يشير إلى احتمال مساهمة التعرض للطبيعة في تنظيم عمل الجهاز المناعي.



ولا تقتصر الفوائد المحتملة على الأطفال، إذ أظهرت دراسة على بالغين يزرعون الخضروات في تربة غنية بالميكروبات زيادة في تنوع بكتيريا الجلد وارتفاعاً في مؤشرات مضادة للالتهاب. ووفق موقع " بي بي سي "، فقد أظهرت دراسات أنّ الاحتكاك بالتربة والنباتات الغنية بالميكروبات يمكن أن يزيد تنوع البكتيريا الموجودة على الجلد، وهو ما قد يساهم في دعم صحة البشرة وتعزيز عمل الجهاز المناعي.وفي تجربة أجرتها عالمة البيئة والباحثة في مجال الصحة والطبيعة ميرا غرونروس، طُلب من المشاركين فرك أيديهم بالتربة والخث والطحالب لمدة 20 ثانية. وأظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في تنوع وكمية الميكروبات الموجودة على الجلد، حتى بعد غسل اليدين بالماء. ويوضح الباحثون أنّ وجود مجموعة متنوعة من الميكروبات على الجلد يساعد على إبقاء البكتيريا الضارة تحت السيطرة والحفاظ على توازن المجتمع الميكروبي.وتدعم دراسات أخرى هذه الفكرة، خصوصاً لدى الأطفال. ففي فنلندا، أظهرت أبحاث على أطفال في دور حضانة يلعبون بانتظام في بيئات تحتوي على التربة ومواد طبيعية، أنّ تنوع الميكروبات على جلدهم كان أكبر مقارنة بأطفال يلعبون في ساحات مغطاة بالإسفلت. كما رُصدت تغيرات في مؤشرات مناعية في الدم، بما يشير إلى احتمال مساهمة التعرض للطبيعة في تنظيم عمل الجهاز المناعي.ولا تقتصر الفوائد المحتملة على الأطفال، إذ أظهرت دراسة على بالغين يزرعون الخضروات في تربة غنية بالميكروبات زيادة في تنوع بكتيريا الجلد وارتفاعاً في مؤشرات مضادة للالتهاب.

كما وجدت دراسة أخرى أنّ وجود جدران نباتية داخل المكاتب أدى إلى زيادة تنوع الميكروبات على جلد الموظفين وانخفاض مؤشرات الالتهاب. ورغم أن العلماء لا يزالون بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد تأثير هذه النتائج على أمراض مثل الأكزيما والربو والحساسية، فإنّهم يرون أنّ ملامسة الطبيعة وسيلة بسيطة ومنخفضة المخاطر قد تحمل فوائد صحية متعددة.