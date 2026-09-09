ما لا تعرفونه عن ظهور الدم في البول: أسباب من خارج الجهاز البولي

يُعرف وجود الدم في البول طبياً بـ "البيلة الدموية"، وهو أمر شائع قد يلاحظه المريض بنفسه في حال تغيّر لون البول الطبيعي إلى الأحمر أو البنّي، أو قد يُكتشَف صدفةً عبر الفحوصات المخبرية عندما تكون كمية الدم ضئيلة جداً ولا تُرى بالعين المجردة.



ويشير موقع "Healthdirect" إلى أهمية التمييز بين البيلة الدموية وتغيّر لون البول الناتجة عن تناول أطعمة معينة مثل الشمندر والتوت الأسود.



وتشمل الأعراض المرتبطة بوجود الدم:





- ألم أو شعور بعدم الراحة وحرقة أثناء التبول.

- الحاجة الملحة والمتكررة للتبول بشكل أكبر من المعتاد.

- ظهور آلام في منطقة البطن أو الظهر.

- صعوبة أو ضغط عند التبول، ضعف تدفق البول، والشعور بعدم إفراغ المثانة تماماً.



وقد يكون مصدر الدم أي جزء في الجهاز البولي مثل الكلى والحالبين والمثانة والإحليل.



وتُعدّ عدوى المسالك البولية، خاصةً في المثانة، من أكثر الأسباب شيوعاً لهذه الحالة. إلى جانب ذلك، يمكن أن ينجم وجود الدم عن مشاكل هيكلية أو مرضية في الجهاز البولي كحصوات الكلى وأمراض الكلى المختلفة، أو مشاكل البروستاتا وسرطانات الكلى والمثانة والبروستاتا.



وقد يرتبط ظهور الدم بعوامل دوائية أو دموية كأدوية التخثّر واضطراباته وفقر الدم المنجلي، أو نتيجة إصابات وإجراءات طبية بولية. كما تشمل الأسباب عوامل تناسلية كالحيض وبطانة الرحم المهاجرة والممارسة الجنسية، إضافةً إلى الإجهاد البدني والتمارين الشاقة.



ويختلف العلاج جذرياً بحسب المسبب الرئيسي وراء الدم. فبعض الحالات العابرة لا تستدعي أي علاج، بينما تتطلب حالات العدوى وصف المضادات الحيوية.