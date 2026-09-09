الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما لا تعرفونه عن ظهور الدم في البول: أسباب من خارج الجهاز البولي

صحة وتغذية
2026-09-09 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما لا تعرفونه عن ظهور الدم في البول: أسباب من خارج الجهاز البولي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ما لا تعرفونه عن ظهور الدم في البول: أسباب من خارج الجهاز البولي

يُعرف وجود الدم في البول طبياً بـ "البيلة الدموية"، وهو أمر شائع قد يلاحظه المريض بنفسه في حال تغيّر لون البول الطبيعي إلى الأحمر أو البنّي، أو قد يُكتشَف صدفةً عبر الفحوصات المخبرية عندما تكون كمية الدم ضئيلة جداً ولا تُرى بالعين المجردة. 

ويشير موقع "Healthdirect" إلى أهمية التمييز بين البيلة الدموية وتغيّر لون البول الناتجة عن تناول أطعمة معينة مثل الشمندر والتوت الأسود.

وتشمل الأعراض المرتبطة بوجود الدم:

- ألم أو شعور بعدم الراحة وحرقة أثناء التبول.
 
- الحاجة الملحة والمتكررة للتبول بشكل أكبر من المعتاد.
- ظهور آلام في منطقة البطن أو الظهر.
- صعوبة أو ضغط عند التبول، ضعف تدفق البول، والشعور بعدم إفراغ المثانة تماماً.

وقد يكون مصدر الدم أي جزء في الجهاز البولي مثل الكلى والحالبين والمثانة والإحليل. 

وتُعدّ عدوى المسالك البولية، خاصةً في المثانة، من أكثر الأسباب شيوعاً لهذه الحالة. إلى جانب ذلك، يمكن أن ينجم وجود الدم عن مشاكل هيكلية أو مرضية في الجهاز البولي كحصوات الكلى وأمراض الكلى المختلفة، أو مشاكل البروستاتا وسرطانات الكلى والمثانة والبروستاتا. 

وقد يرتبط ظهور الدم بعوامل دوائية أو دموية كأدوية التخثّر واضطراباته وفقر الدم المنجلي، أو نتيجة إصابات وإجراءات طبية بولية. كما تشمل الأسباب عوامل تناسلية كالحيض وبطانة الرحم المهاجرة والممارسة الجنسية، إضافةً إلى الإجهاد البدني والتمارين الشاقة.

ويختلف العلاج جذرياً بحسب المسبب الرئيسي وراء الدم. فبعض الحالات العابرة لا تستدعي أي علاج، بينما تتطلب حالات العدوى وصف المضادات الحيوية.
 

صحة وتغذية

دم في البول

مشاكل بولية

حصى

بحصة

رمل كلى

كلاوي

حصر بول

حرق بول.

LBCI التالي
كيف تحافظ على صحة المعصم لسنوات طويلة؟ تمارين بسيطة تحميك من آلام المستقبل
لماذا قد يكون اتساخ اليدين مفيداً لصحتك؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-21

سلام اتصل بولي عهد البحرين: ندين الاعتداءات الإيرانية المستمرة

LBCI
أخبار دولية
2026-07-10

مصادر لرويترز: مجتبى خامنئي يتعافى من إصاباته والأجهزة الأمنية تحدّ من ظهوره العلني

LBCI
أخبار دولية
2026-08-07

الولايات المتحدة تفرض رسوما بنسبة 15% على منتجات البولي سيليكون

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-11

النائبة بولا يعقوبيان: يحق لرئيس الحكومة الطلب من وزير الدفاع عدم التصريح أولاً انطلاقا من المادة ٦٤ من الدستور وثانياً انطلاقاً من مبدأ التضامن الحكومي لا يمكن أن تخرج الحكومة برأيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:04

كوبك قد يخفي خطراً قاتلاً… هذا ما تفعله المشروبات شديدة السخونة

LBCI
صحة وتغذية
09:33

كيف تحافظ على صحة المعصم لسنوات طويلة؟ تمارين بسيطة تحميك من آلام المستقبل

LBCI
صحة وتغذية
05:24

لماذا قد يكون اتساخ اليدين مفيداً لصحتك؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-08

البقلة... نبتة صغيرة بفوائد كبيرة: ماذا تخبّئ هذه الأوراق الخضراء؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-16

مصلحة الليطاني: إنطلاق الأعمال الميدانية لمشروع تشجير ضفاف النهر

LBCI
عالم الطبخ
2026-03-13

الفول المتبل والبازلاء مع الأرز وشوربة الجزر... أطباق متنوعة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-13

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا 150 هدفًا لحزب الله في جنوب لبنان في الساعات الـ24 الماضية

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-27

ارتفاع مقلق للسكري بين الشابات... وهذه الأعراض قد تمرّ من دون انتباه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

العسكريون المتقاعدون يصعّدون تحركهم... إليكم المشهد من ساحة رياض الصلح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

هدوء حذر وسط تكثيف دوريات للجيش اللبناني في النبطية... هكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار لبنان
06:36

شامل روكز: إصلاح الرتب والرواتب يجب أن يكون البند الأساسي على طاولة الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
04:33

"لبنان القوي" طعن بقانون العفو العام... وباسيل: نطعن لهواجس ثلاثة تتمثل بالعدالة والضحايا وموقوفين إسلاميين لم تتم محاكمتهم

LBCI
أخبار لبنان
03:22

منذ الصباح الباكر... العسكريون المتقاعدون يبدأون تحركهم

LBCI
أخبار دولية
01:05

روبيو: الولايات المتحدة ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

النار لا تنتظر والمعركة تبدأ قبل اشتعالها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

حكومة الترقيع تتخبط... وأزمة نفايات بين طرابلس والجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان عن مصير الودائع والذهب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:48

سرقة 3 خزنات من شركات في جونية وبلّونة وزوق مكايل… وشعبة المعلومات توقف المتورّط

LBCI
أمن وقضاء
02:50

الجيش يوقف 10 أشخاص نتيجة التدابير الأمنية... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أمن وقضاء
06:29

في نهر إبراهيم: توقيف 3 أشخاص على متن سيّارة... كيتامين وكوكايين وكبتاغون ضمن المضبوطات

LBCI
أمن وقضاء
02:08

عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
06:16

بري يعدّل موعد جلسة الهيئة العامة

LBCI
حال الطقس
01:20

طقس معتاد وحار قليلاً... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:24

الجيش: الوحدات العسكرية منتشرة في كل المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي خصوصا منطقة النبطية

LBCI
اقتصاد
03:55

البراكس: أصبحنا على عتبة الـ٣٠ دولارًا لصفيحة البنزين في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More