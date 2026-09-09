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كيف تحافظ على صحة المعصم لسنوات طويلة؟ تمارين بسيطة تحميك من آلام المستقبل

صحة وتغذية
2026-09-09 | 09:33
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كيف تحافظ على صحة المعصم لسنوات طويلة؟ تمارين بسيطة تحميك من آلام المستقبل
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كيف تحافظ على صحة المعصم لسنوات طويلة؟ تمارين بسيطة تحميك من آلام المستقبل

قد تبدو صحة المعصمين أمراً ثانوياً، لكن الحياة العصرية تضعهما تحت ضغط متواصل، من استخدام الهواتف والحواسيب إلى الأعمال اليدوية والرياضات المختلفة. ويشير خبراء إلى أنّ الإصابات المتكررة أو الإفراط في استخدام المعصم منذ سن مبكرة قد يزيدان خطر الإصابة بالتهاب المفاصل ومشكلات الحركة في مراحل لاحقة من الحياة.

والمعصم ليس مفصلاً واحداً، بل بنية معقدة تتكوّن من عدة عظام وأربطة تعمل معاً بتوازن دقيق. ويمكن أن يؤدي تلف الأربطة أو الغضاريف، أو سوء محاذاة العظام نتيجة الإصابات، إلى الإصابة بالتهاب المفاصل التنكسي أو ما بعد الصدمات.
 
كما أن الحركات المتكررة والسقوط على اليد الممدودة قد تترك آثاراً لا تظهر إلا بعد سنوات. وتشير التقديرات إلى أنّ التهاب مفاصل المعصم قد يصيب شخصاً واحداً من كل سبعة في الولايات المتحدة، وقد يؤثر في القدرة على القيام بمهام يومية بسيطة مثل ارتداء الملابس أو تقطيع الطعام.

ويؤكد الباحثون أنّ الحفاظ على قوة المعصم يبدأ بتقوية الذراع بالكامل، بما في ذلك عضلات الكتفين والساعد، إلى جانب تحسين قوة القبضة. ومن التمارين البسيطة رفع الذراعين ببطء إلى الأعلى ثم خفضهما، والضغط على كرة مطاطية أو كرة تنس لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ، ثم إرخاء اليد وتكرار الحركة.
 
كما يمكن تقوية المعصم من خلال تمارين الثني والتمديد باستخدام أوزان خفيفة أو أشرطة مقاومة، إضافة إلى حركات تدوير المعصم إلى الداخل والخارج لتحسين مرونته ومدى حركته.

وينصح الخبراء بممارسة هذه التمارين ثلاث أو أربع مرات أسبوعياً، مع ثلاث مجموعات من 10 تكرارات لكل تمرين. كما تلعب التغذية دوراً في صحة العظام والمفاصل، خصوصاً الحصول على كميات كافية من الكالسيوم والمعادن، بينما قد يساعد الحفاظ على وزن صحي في تحسين حركة المعصم وتقليل الضغط عليه.
 
ومع الاعتماد المتزايد على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، يؤكد المختصون أن تقوية المعصمين والحفاظ على مرونتهما في وقت مبكر قد يساعدان على تجنب مشكلات مؤلمة وفقدان القدرة على الحركة في المستقبل.
 

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