تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن التدخين... هذا ما قد يهدده!





وتُعرّف منظمة الصحة العالمية العقم بأنه عدم حدوث الحمل بعد عام أو أكثر من ممارسة العلاقة الجنسية بانتظام من دون وسائل حماية، وهي حالة تؤثر في شخص واحد من كل ستة أشخاص حول العالم. كما أشارت إلى أنّ التدخين السلبي قد يعرّض غير المدخنين أيضًا لمخاطر مرتبطة بالخصوبة.



ولفتت المنظمة إلى أنّ الإقلاع عن التدخين قد يحدث فرقًا، إذ قد تكون النساء اللواتي توقفن عن التدخين أقل عرضة للعقم بنسبة 25 بالمئة مقارنةً بمن يواصلن التدخين. أما لدى الرجال، فأظهرت مراجعة شملت 44 دراسة وأكثر من 60 ألف رجل، ارتباط التدخين باضطرابات في الجهاز التناسلي، بينها ضعف حركة الحيوانات المنوية وتشوه شكلها ومشكلات في القذف وضعف الانتصاب.



كما يمكن أن يؤثر التدخين في فرص نجاح علاجات الخصوبة، إذ ربطت دراسات سابقة بين تدخين السجائر وانخفاض معدلات الحمل والولادات الحية بعد تقنيات الإخصاب المساعد، مثل التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب. حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ استخدام التبغ قد يؤثر سلبًا على الخصوبة لدى الرجال والنساء، مشيرةً إلى أنّ الأدلة المتراكمة على مدى عقود تربط التدخين بالعقم لدى النساء، فضلًا عن تأثيره في جودة الحيوانات المنوية والوظيفة الجنسية لدى الرجال.وتُعرّف منظمة الصحة العالمية العقم بأنه عدم حدوث الحمل بعد عام أو أكثر من ممارسة العلاقة الجنسية بانتظام من دون وسائل حماية، وهي حالة تؤثر في شخص واحد من كل ستة أشخاص حول العالم. كما أشارت إلى أنّ التدخين السلبي قد يعرّض غير المدخنين أيضًا لمخاطر مرتبطة بالخصوبة.ولفتت المنظمة إلى أنّ الإقلاع عن التدخين قد يحدث فرقًا، إذ قد تكون النساء اللواتي توقفن عن التدخين أقل عرضة للعقم بنسبة 25 بالمئة مقارنةً بمن يواصلن التدخين. أما لدى الرجال، فأظهرت مراجعة شملت 44 دراسة وأكثر من 60 ألف رجل، ارتباط التدخين باضطرابات في الجهاز التناسلي، بينها ضعف حركة الحيوانات المنوية وتشوه شكلها ومشكلات في القذف وضعف الانتصاب.كما يمكن أن يؤثر التدخين في فرص نجاح علاجات الخصوبة، إذ ربطت دراسات سابقة بين تدخين السجائر وانخفاض معدلات الحمل والولادات الحية بعد تقنيات الإخصاب المساعد، مثل التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب.

وتشير المنظمة كذلك إلى مخاطر محتملة مرتبطة بتدخين الشيشة والسجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ والنيكوتين الأخرى، داعيةً مقدمي الرعاية الصحية إلى توعية الراغبين في الإنجاب بهذه المخاطر وتوفير الدعم المبني على الأدلة لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين.

ودعت المنظمة الأشخاص الذين يخططون للإنجاب إلى الإقلاع عن التدخين لتحسين صحتهم الإنجابية.