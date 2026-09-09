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كوبك قد يخفي خطراً قاتلاً… هذا ما تفعله المشروبات شديدة السخونة

صحة وتغذية
2026-09-09 | 11:04
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كوبك قد يخفي خطراً قاتلاً… هذا ما تفعله المشروبات شديدة السخونة
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كوبك قد يخفي خطراً قاتلاً… هذا ما تفعله المشروبات شديدة السخونة

كشفت دراسة واسعة النطاق أنّ شرب الشاي والقهوة بدرجات حرارة شديدة الارتفاع قد يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء، إذ وجد الباحثون أن تناول المشروبات "شديدة السخونة" يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالمشروبات الدافئة. كما أظهرت الدراسة أن الإكثار من المشروبات الساخنة يرتبط بزيادة إضافية في المخاطر.

واعتمدت الدراسة، التي قادتها الباحثة كيرين بابييه من جامعة أكسفورد، على بيانات ما يقارب 980 ألف شخص في المملكة المتحدة تمت متابعتهم على مدى 14 عاماً.
وسُئل المشاركون عن درجة الحرارة التي يفضلون عندها تناول المشروبات الساخنة، مع تصنيفها إلى شديدة السخونة، ساخنة، دافئة أو عدم تناول المشروبات الساخنة. ولم تعتمد النتائج على قياسات دقيقة لدرجة حرارة المشروبات، بل على تقديرات المشاركين.

ووجد الباحثون أنّ الأشخاص الذين يتناولون ستة مشروبات ساخنة أو أكثر يومياً كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء بنسبة 71 بالمئة مقارنة بمن يتناولون عدداً أقل، فيما لم يُسجّل الارتباط نفسه مع النوع الآخر من سرطان المريء، المعروف باسم السرطان الغدي.
وتنسجم هذه النتائج مع دراسات سابقة من آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط، ربطت تناول المشروبات التي تصل حرارتها إلى نحو 70 درجة مئوية أو أكثر بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء.

ويرجح الخبراء أنّ الحرارة المرتفعة قد تتسبب في إلحاق أضرار متكررة بالخلايا المبطنة للمريء، ما قد يزيد احتمال تطور المرض، فيما يُعد التدخين والكحول أيضاً من أبرز عوامل الخطر.
ونصحت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة بترك الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة حتى تصبح مريحة للشرب، بدلاً من تناولها وهي شديدة السخونة. ومع ذلك، حذّر خبراء من أنّ الدراسة اعتمدت على تقييم المشاركين لدرجة حرارة مشروباتهم، ما يجعل تحديد العلاقة السببية بشكل قاطع أمراً يحتاج إلى مزيد من البحث.

صحة وتغذية

مشروبات شديدة السخونة

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دراسة.

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