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الإفراط في القهوة قد يضرّ العظام… ودراسة تكشف فوائد محتملة للشاي

صحة وتغذية
2026-09-10 | 06:47
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الإفراط في القهوة قد يضرّ العظام… ودراسة تكشف فوائد محتملة للشاي
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الإفراط في القهوة قد يضرّ العظام… ودراسة تكشف فوائد محتملة للشاي

أشارت دراسة جديدة إلى أنّ الإفراط في استهلاك القهوة قد يرتبط بانخفاض كثافة المعادن في العظام لدى النساء الأكبر سنًا، خصوصًا بعد انقطاع الطمث، في حين ارتبط شرب الشاي بكثافة أعلى لعظام الورك.

وحلّل باحثون من جامعة فليندرز بيانات 9704 نساء تتجاوز أعمارهن 65 عامًا على مدى عشر سنوات، مع دراسة معدلات استهلاكهن للقهوة والشاي وقياس كثافة المعادن في عظام الورك وعنق الفخذ، وهما من المناطق الأكثر عرضة للكسور المرتبطة بهشاشة العظام.
 
ووجد الباحثون أنّ شرب أكثر من خمسة أكواب من القهوة يوميًا ارتبط بانخفاض كثافة العظام، بينما لم يرتبط الاستهلاك المعتدل، أي نحو كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا، بتأثيرات سلبية واضحة.

في المقابل، ارتبط استهلاك الشاي بارتفاع كثافة عظام الورك، وهو تأثير كان أكثر وضوحًا لدى النساء المصابات بالسمنة. ويعتقد الباحثون أنّ مركبات موجودة في الشاي، تُعرف باسم "الكاتيشينات"، قد تساهم في تعزيز تكوّن العظام والحد من فقدانها، بينما قد يؤثر الكافيين بدرجة محدودة في امتصاص الكالسيوم واستقلاب العظام.

ومع ذلك، شدّد خبراء على ضرورة تفسير النتائج بحذر، إذ إنّ الدراسة رصدت ارتباطات بين استهلاك المشروبات وصحة العظام ولم تثبت أن القهوة تضعف العظام أو أن الشاي يقوّيها بشكل مباشر.
 
وأكدت اختصاصية التغذية ليزا يونغ أن تناول القهوة باعتدال لا يستدعي القلق، مشيرةً إلى أنّ أفضل الطرق المثبتة للحفاظ على صحة العظام تشمل الحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين "د"، وممارسة النشاط البدني، وتجنّب التدخين والإفراط في تناول الكحول.
 

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