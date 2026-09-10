حتى الضوء الخافت أثناء النوم قد يضرّ القلب… ما السبب؟

كشفت دراسة جديدة أنّ التعرّض حتى لكميات صغيرة من الضوء أثناء النوم قد يؤثر في بنية عضلة القلب ووظيفتها، ما قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب مستقبلًا.

وأوضح الباحثون أنّ التلوث الضوئي ليلًا قد يكون عامل خطر جديدًا لأمراض القلب والأوعية الدموية، داعين إلى الحد من التعرض للضوء أثناء النوم.



وحلّل الباحثون بيانات أكثر من 11 ألف شخص لا يعانون أمراضًا قلبية، ضمن قاعدة بيانات "UK Biobank"، وارتدى المشاركون أجهزة على معاصمهم لمدة أسبوع لقياس مستويات الضوء أثناء الليل، قبل أن يخضعوا بعد ثلاث سنوات لتصوير بالرنين المغناطيسي للقلب. ووجدت الدراسة أنّ التعرّض لأكثر من 3 وحدات "لوكس" من الضوء أثناء النوم ارتبط بزيادة سماكة جدران بعض حجرات القلب، ما يقلل كفاءة عملية ضخ الدم ويؤثر في مرونة عضلة القلب.



وأشار الباحثون إلى أنّ التأثير كان أكبر كلما ازدادت إضاءة غرفة النوم، ومن مصادر الضوء المحتملة وهج الهاتف الذكي، أو شاشة المنبّه الرقمي، أو الإضاءة المتسللة من الخارج. كما تبيّن أنّ قصر مدة النوم قد يفسّر جزءًا من التأثير، فيما قد ترتبط الإضاءة الليلية بعوامل أخرى تؤثر في صحة القلب، مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتوتر.



ومع ذلك، شدّد خبراء على أنّ الدراسة تُظهر ارتباطًا ولا تثبت أن الضوء أثناء النوم يسبب أمراض القلب بشكل مباشر، مشيرين إلى الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات العلاقة السببية.

ولتقليل التعرض للضوء ليلًا، ينصح الخبراء باستخدام ستائر معتمة، وإطفاء أضواء الممرات، وحجب مصادر الضوء المتسللة من الأبواب والنوافذ، إضافة إلى استخدام قناع للعين عند الحاجة، واختيار إضاءة ليلية خافتة بألوان دافئة أو مائلة إلى الأحمر.