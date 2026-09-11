خطر يتصاعد بصمت… وفيات السرطان المرتبطة بالكحول تتضاعف خلال 3 عقود

تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن أنواع السرطان المرتبطة باستهلاك الكحول في الولايات المتحدة خلال العقود الماضية، إذ ارتفع من 11,361 وفاة عام 1990 إلى نحو 23,126 وفاة عام 2023، وفق دراسة حديثة.وأظهرت الدراسة، التي أجرتها جامعة ميامي ونُشرت هذا الشهر، أن الوفيات الناجمة عن السرطان التي يُقدّر ارتباطها باستهلاك الكحول تضاعفت بين عامي 1990 و2023، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ، خصوصًا بين الرجال والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا وما فوق.وتأتي هذه النتائج في ظل تزايد الأبحاث التي تسلّط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك الكحول، ولا سيما ارتباطه بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والوفاة الناجمة عنها.