الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لا تهملن عظامكن بعد سن الـ50… 10 نصائح يوصي بها الأطباء

صحة وتغذية
2026-09-13 | 14:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لا تهملن عظامكن بعد سن الـ50… 10 نصائح يوصي بها الأطباء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لا تهملن عظامكن بعد سن الـ50… 10 نصائح يوصي بها الأطباء

مع التقدم في العمر، تصبح العناية بصحة العظام أكثر أهمية، ولا سيما لدى النساء مع التغيرات الهرمونية التي ترافق مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاعه.
 
وتشير الطبيبة نيكول بيلكين إلى أنّ كثافة العظام تتكوّن بشكل أساسي حتى منتصف الثلاثينيات، لكن الحفاظ عليها يتطلب اهتماماً مستمراً في مراحل العمر اللاحقة. وقد يؤدي انخفاض هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث إلى فقدان ما يصل إلى 10 بالمئة من كتلة العظام خلال السنوات الخمس الأولى لدى بعض النساء.

ووفق موقع "بيبول"، فيؤكد الخبراء أنّ تمارين القوة من أهم الوسائل للحفاظ على العظام والعضلات، إذ تساعد على تحفيز تكوين العظام وتحسين جودتها والحد من فقدان الكتلة العضلية.
 
ويوصى بممارسة تمارين القوة نحو ثلاث مرات أسبوعياً، إلى جانب تمارين تحمّل الوزن والمقاومة والقفز، مثل القرفصاء والاندفاع ورفع الأوزان.
 
كما تلعب التغذية دوراً أساسياً، مع ضرورة الحصول على كمية كافية من البروتين، إلى جانب الكالسيوم وفيتامين D والمغنيسيوم وفيتامين K، من خلال أطعمة مثل الخضروات الورقية والأسماك الدهنية والمكسرات والبقوليات ومنتجات الألبان أو بدائلها المدعمة.

ويشير الأطباء أيضاً إلى أهمية متابعة مستويات الهرمونات وفيتامين D، خصوصاً خلال مرحلة انقطاع الطمث، إذ يساعد الإستروجين في حماية كثافة العظام، بينما يُعد فيتامين D ضرورياً لامتصاص الكالسيوم.
 
وفي بعض الحالات، قد تكون العلاجات الهرمونية أو المكملات الغذائية مناسبة، لكن يوصى بتحديد الحاجة إليها بالتشاور مع الطبيب. وفي المقابل، يجب تجنب التدخين والإفراط في تناول الكحول والمشروبات الغازية الداكنة، نظراً إلى تأثيرها المحتمل في صحة العظام وامتصاص الكالسيوم.

كما يؤكد الخبراء أنّ النوم والحركة والتوازن عناصر أساسية للوقاية من ضعف العظام والكسور. ويُفضّل الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، مع ممارسة تمارين لتحسين التوازن والتنسيق، مثل "تاي تشي"، للحد من خطر السقوط.
 
ومع التقدم في العمر، تصبح الوقاية أكثر أهمية، إذ قد يؤدي السقوط إلى كسور خطيرة حتى مع وجود كثافة عظمية جيدة.

وينصح الأطباء النساء بعد سن الخمسين بأن يكنّ أكثر استباقية في متابعة صحة عظامهن، من خلال الفحوص الدورية واتباع نمط حياة صحي.
 
وقد يُنصح بإجراء فحص كثافة العظام DEXA ابتداءً من سن 65 عاماً، أو في وقت أبكر لدى النساء اللواتي لديهن عوامل خطر مثل انخفاض الوزن أو التدخين.
 
ويشدد الخبراء على أنّ حماية العظام لا تعتمد على عامل واحد، بل على مزيج من التغذية السليمة، وتمارين القوة، والنوم الجيد، والحركة المنتظمة والمتابعة الطبية.

صحة وتغذية

النساء

محافظة

العظام

صحة

رياضة

التغيرات الهرمونية

الطمث

عمر الخمسين

خمسون عاما.

LBCI التالي
السمنة ليست مجرد رقم على الميزان… العلماء يقترحون طريقة جديدة لقياسها
لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-07-27

الكالسيوم وحده لا يكفي... عناصر وأطعمة أساسية لعظام أقوى

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-23

مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لا مؤشرات على تحركات سورية عند الحدود ولدينا تطمينات سورية لكن لن نهمل الموضوع

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-19

رئيس الحكومة نواف سلام: من يطالب بالسيادة ويهمل الإصلاح يتجاهل أن الدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها بمجرد امتلاكها أدوات السلطة بل بفعّاليتها وعدالتها وبكفاءة ونزاهة القيّمين عليها أيضاً

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-09

كركي: زيادة مساهمة الضمان في عمليّات زراعة نقي العظام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
16:00

اكتشاف علمي جديد قد يفسّر ألزهايمر… ماذا يحدث داخل خلايا الدماغ؟

LBCI
صحة وتغذية
15:47

السمنة ليست مجرد رقم على الميزان… العلماء يقترحون طريقة جديدة لقياسها

LBCI
صحة وتغذية
14:21

لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟

LBCI
صحة وتغذية
13:54

أسنانك تدفع ثمن توترك… هل يتزايد صرير الأسنان بين الشباب؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:15

رويترز: وزير الخارجية العُماني يقول إنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده غدا في صلالة حرصا على الاجماع

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

غارتان تستهدفان المبنى المهدد في قصرنبا

LBCI
خبر عاجل
2026-04-08

ترامب: الولايات المتحدة وإيران ستنبشان وتزيلان كل "الغبار" النووي المدفون

LBCI
اسرار
2026-09-03

أسرار الصحف 4-9-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص

LBCI
عالم الطبخ
14:17

تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

دموع سيلين ديون بعد غياب دام ست سنوات عن جمهورها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سوق الأحد.. عودة الحياة إلى تول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

علي الطاهر.. ردّ غائب وتفاهمات غامضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المعاش ثابت.. والغلا طاير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:44

طقس حار يسيطر على لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
02:54

الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء

LBCI
منوعات
05:48

PUBG MOBILE قد تفتح أمامكم طريق الملايين... والرحلة تبدأ من لبنان! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:01

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
رياضة
07:11

اليوم الأخير من رالي لبنان الـ48... منافسة محتدمة لحسم هوية الفائز

LBCI
أخبار دولية
03:40

فرنسا تبدي "أسفها" لواشنطن بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين في الأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
02:02

بلدية كفرشوبا تعلن ان رئيسها بخير بعد التحقيق معه من قبل دورية اسرائيلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More