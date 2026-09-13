السمنة ليست مجرد رقم على الميزان… العلماء يقترحون طريقة جديدة لقياسها

اقترحت لجنة دولية تضم أكثر من 50 خبيراً في مجالات التغذية والغدد الصماء والصحة العامة، طريقة جديدة لتقييم السمنة وكمية الدهون الزائدة في الجسم، معتبرة أنّ مؤشر كتلة الجسم (BMI) وحده لا يقدم صورة دقيقة بما يكفي عن الحالة الصحية المرتبطة بالوزن.



وبحسب التقرير، فإنّ دهون البطن قد تكون مؤشراً أكثر فائدة عند تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة، ويمكن قياسها من خلال محيط الخصر، أو نسبة الخصر إلى الورك، أو نسبة الخصر إلى الطول، فيما تتيح بعض الفحوص التصويرية تحديد كمية الدهون الزائدة في منطقة البطن بدقة أكبر.

وأشار الخبراء إلى أنّ مؤشر كتلة الجسم يعتمد فقط على الطول والوزن، ما قد يؤدي إلى تصنيف بعض الأشخاص بشكل غير دقيق.



فعلى سبيل المثال، قد يُصنَّف الرياضي الذي يمتلك كتلة عضلية كبيرة ونسبة منخفضة من الدهون ضمن فئة السمنة وفق مؤشر كتلة الجسم، بينما قد يكون شخص آخر ضمن النطاق "الصحي" للمؤشر رغم امتلاكه كمية زائدة من الدهون حول الأعضاء الداخلية.

ويؤكد الخبراء أنّ الدهون المتراكمة في منطقة البطن قد تؤدي إلى التهاب مزمن في الجسم، وترتبط بارتفاع مستويات السكر وضغط الدم والدهون في الدم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.



ولا تدعو اللجنة إلى التخلي عن مؤشر كتلة الجسم بشكل كامل، بل إلى استخدامه إلى جانب مؤشرات أخرى للحصول على تقييم أكثر دقة لصحة الشخص.

كما أوصى التقرير بتقسيم تشخيص السمنة إلى فئتين: السمنة السريرية، عندما تترافق الدهون الزائدة مع مشكلات صحية مرتبطة بالوزن مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل المزمنة، والسمنة ما قبل السريرية، عندما تكون الدهون الزائدة موجودة من دون ظهور أمراض مزمنة مرتبطة بها حتى الآن.

ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد الأشخاص الأكثر حاجة إلى التدخل والعلاج في الوقت المناسب.