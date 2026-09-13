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اكتشاف علمي جديد قد يفسّر ألزهايمر… ماذا يحدث داخل خلايا الدماغ؟
صحة وتغذية
2026-09-13 | 16:00
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اكتشاف علمي جديد قد يفسّر ألزهايمر… ماذا يحدث داخل خلايا الدماغ؟
اكتشف باحثون من جامعة كارنيغي ميلون وكلية الطب في جامعة بيتسبرغ وجامعة واشنطن ومؤسسات أخرى، تغيرات في التنظيم ثلاثي الأبعاد للجينوم داخل خلايا دماغية لدى أشخاص مصابين بمرض ألزهايمر. وارتبطت هذه التغيرات بتبدلات في نشاط الجينات والتنظيم المكاني لأنسجة الدماغ.
وحلل الباحثون عينات من قشرة الفص الجبهي بعد الوفاة لأشخاص مصابين بألزهايمر وآخرين غير مصابين به. واستخدم الفريق تقنية تتيح قياس نشاط الجينات والتفاعلات ثلاثية الأبعاد بين مناطق مختلفة من الجينوم داخل الخلية الواحدة، إلى جانب خرائط مكانية تحدد مواقع نشاط الجينات في أنسجة الدماغ.
وأظهرت النتائج أنّ المناطق الجينومية الكبيرة النشطة وغير النشطة، والمعروفة باسم "المقصورات"، أصبحت أقل وضوحًا في الخلايا لدى المصابين بألزهايمر، في ظاهرة وصفها الباحثون بـ"زيادة اختلاط المقصورات".
كما رُصد انخفاض في التفاعلات بين المناطق الجينومية المتقاربة، مقابل زيادة في التفاعلات بين مناطق أكثر تباعدًا.
وارتبط ازدياد اختلاط هذه المناطق بانخفاض نشاط الجينات، إلى جانب ضعف التفاعلات بين الجينات والعناصر التنظيمية القريبة منها.
وربط الباحثون هذه التغيرات البنيوية بتراجع نشاط البرامج الجينية المرتبطة بالخلايا العصبية والمشابك العصبية، إضافة إلى تغيرات في عمليات الأيض واستجابات الخلايا للإجهاد، وظهور مؤشرات مرتبطة بالشيخوخة الخلوية في الخلايا الدبقية الصغيرة، وهي جزء من جهاز المناعة في الدماغ.
ويأمل الباحثون أن تساعد الدراسات المستقبلية في تحديد ما إذا كانت هذه التغيرات في بنية الجينوم تسهم مباشرة في تطور ألزهايمر، وما إذا كانت المناطق التنظيمية المتأثرة قد تشكل أهدافًا محتملة لعلاجات مستقبلية.
مصدر
صحة وتغذية
مرض ألزهايمر
تغيرات
الجينوم
خلايا دماغية
إصابة
الجينات
أنسجة الدماغ
صحة
دماغ
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