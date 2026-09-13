الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشاف علمي جديد قد يفسّر ألزهايمر… ماذا يحدث داخل خلايا الدماغ؟

صحة وتغذية
2026-09-13 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشاف علمي جديد قد يفسّر ألزهايمر… ماذا يحدث داخل خلايا الدماغ؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اكتشاف علمي جديد قد يفسّر ألزهايمر… ماذا يحدث داخل خلايا الدماغ؟

اكتشف باحثون من جامعة كارنيغي ميلون وكلية الطب في جامعة بيتسبرغ وجامعة واشنطن ومؤسسات أخرى، تغيرات في التنظيم ثلاثي الأبعاد للجينوم داخل خلايا دماغية لدى أشخاص مصابين بمرض ألزهايمر. وارتبطت هذه التغيرات بتبدلات في نشاط الجينات والتنظيم المكاني لأنسجة الدماغ.

وحلل الباحثون عينات من قشرة الفص الجبهي بعد الوفاة لأشخاص مصابين بألزهايمر وآخرين غير مصابين به. واستخدم الفريق تقنية تتيح قياس نشاط الجينات والتفاعلات ثلاثية الأبعاد بين مناطق مختلفة من الجينوم داخل الخلية الواحدة، إلى جانب خرائط مكانية تحدد مواقع نشاط الجينات في أنسجة الدماغ.

وأظهرت النتائج أنّ المناطق الجينومية الكبيرة النشطة وغير النشطة، والمعروفة باسم "المقصورات"، أصبحت أقل وضوحًا في الخلايا لدى المصابين بألزهايمر، في ظاهرة وصفها الباحثون بـ"زيادة اختلاط المقصورات".
 
كما رُصد انخفاض في التفاعلات بين المناطق الجينومية المتقاربة، مقابل زيادة في التفاعلات بين مناطق أكثر تباعدًا.

وارتبط ازدياد اختلاط هذه المناطق بانخفاض نشاط الجينات، إلى جانب ضعف التفاعلات بين الجينات والعناصر التنظيمية القريبة منها.
 
وربط الباحثون هذه التغيرات البنيوية بتراجع نشاط البرامج الجينية المرتبطة بالخلايا العصبية والمشابك العصبية، إضافة إلى تغيرات في عمليات الأيض واستجابات الخلايا للإجهاد، وظهور مؤشرات مرتبطة بالشيخوخة الخلوية في الخلايا الدبقية الصغيرة، وهي جزء من جهاز المناعة في الدماغ.
 
ويأمل الباحثون أن تساعد الدراسات المستقبلية في تحديد ما إذا كانت هذه التغيرات في بنية الجينوم تسهم مباشرة في تطور ألزهايمر، وما إذا كانت المناطق التنظيمية المتأثرة قد تشكل أهدافًا محتملة لعلاجات مستقبلية.
 

صحة وتغذية

مرض ألزهايمر

تغيرات

الجينوم

خلايا دماغية

إصابة

الجينات

أنسجة الدماغ

صحة

دماغ

جسم.

السمنة ليست مجرد رقم على الميزان… العلماء يقترحون طريقة جديدة لقياسها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-06-30

اختراق علمي في ألزهايمر... العلماء يكتشفون "الممر السري" الذي ينشر المرض داخل الدماغ

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-06

كشف علمي جديد: الأمعاء تساعد الدماغ على تكوين الذكريات وحفظها

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-19

فكّ شيفرة المشاعر... عالم أعصاب يلاحق ما يحدث داخل الدماغ لحظة الحزن والخوف

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-16

اكتشاف مذهل داخل نيزك اصطدم بمنزل... مركبات تكشف أدلة جديدة حول أصل الحياة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
15:47

السمنة ليست مجرد رقم على الميزان… العلماء يقترحون طريقة جديدة لقياسها

LBCI
صحة وتغذية
14:26

لا تهملن عظامكن بعد سن الـ50… 10 نصائح يوصي بها الأطباء

LBCI
صحة وتغذية
14:21

لا تتجاهل ما يحدث في فمك… علامات قد تنذر بأمراض خطيرة: ما هي؟

LBCI
صحة وتغذية
13:54

أسنانك تدفع ثمن توترك… هل يتزايد صرير الأسنان بين الشباب؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:15

رويترز: وزير الخارجية العُماني يقول إنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده غدا في صلالة حرصا على الاجماع

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

غارتان تستهدفان المبنى المهدد في قصرنبا

LBCI
خبر عاجل
2026-04-08

ترامب: الولايات المتحدة وإيران ستنبشان وتزيلان كل "الغبار" النووي المدفون

LBCI
اسرار
2026-09-03

أسرار الصحف 4-9-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص

LBCI
عالم الطبخ
14:17

تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

دموع سيلين ديون بعد غياب دام ست سنوات عن جمهورها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سوق الأحد.. عودة الحياة إلى تول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

علي الطاهر.. ردّ غائب وتفاهمات غامضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المعاش ثابت.. والغلا طاير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:44

طقس حار يسيطر على لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
02:54

الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء

LBCI
منوعات
05:48

PUBG MOBILE قد تفتح أمامكم طريق الملايين... والرحلة تبدأ من لبنان! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:01

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
رياضة
07:11

اليوم الأخير من رالي لبنان الـ48... منافسة محتدمة لحسم هوية الفائز

LBCI
أخبار دولية
03:40

فرنسا تبدي "أسفها" لواشنطن بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين في الأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
02:02

بلدية كفرشوبا تعلن ان رئيسها بخير بعد التحقيق معه من قبل دورية اسرائيلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More