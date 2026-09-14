تنسى الوقت وتنجز كل شيء في اللحظة الأخيرة؟... قد يكون "عمى الوقت" هو السبب!

يواجه العديد من الأشخاص، لا سيما المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) والتوحّد، صعوبة في إدارة أوقاتهم والالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية.



وقد ترتبط هذه المشكلة بما يُعرف بـ"عمى الوقت"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف صعوبة إدراك مرور الوقت وتقدير مدته وتنظيم المهام وفقًا له. وترتبط هذه الصعوبة بآليات عصبية تشمل وظائف قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن التخطيط واتخاذ القرارات والذاكرة العاملة، إلى جانب دور الناقل العصبي "الدوبامين".



وتتجلّى هذه الحالة في عدة سلوكيات، أبرزها الانغماس المفرط في مهمة معيّنة وفقدان الشعور بمرور الوقت، أو المماطلة وتأجيل المهام حتى اللحظة الأخيرة.



كما يعاني الأشخاص الذين يواجهون "عمى الوقت" من صعوبة حقيقية في تقدير المدة اللازمة لإنجاز مهمة ما، وترتيب الأولويات بشكل مناسب، وقد يميلون إلى التركيز على المكافآت الفورية من دون مراعاة النتائج طويلة المدى. وقد ينعكس ذلك سلبًا على حياتهم المهنية والشخصية، كما قد يفاقم الحديث الذاتي السلبي ومشاعر القلق والإحباط.



ولمواجهة هذا التحدي والحد من آثاره، يُنصح باتباع استراتيجيات عملية، من بينها استخدام المنبّهات والتقويمات الإلكترونية، مع تخصيص هامش زمني إضافي قبل المواعيد لتفادي التأخير.



كما يمكن تطبيق "تقنية بومودورو" لتقسيم وقت العمل إلى فترات محددة تتخللها استراحات قصيرة، واستخدام وسائل تساعد على التركيز، إلى جانب الاعتماد على التنبيهات المنتظمة لتعزيز الوعي بمرور الوقت.



وقد تكون الاستعانة بمتخصصين في العلاج السلوكي المعرفي والدعم النفسي مفيدة لتطوير مهارات إدارة الوقت والتنظيم، خصوصًا عندما تؤثر هذه الصعوبات بشكل واضح في الحياة اليومية.