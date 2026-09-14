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توتّر مفاجئ مع نهاية الصيف: إليكم ما يكشفه العلم عن "قلق الخريف"
صحة وتغذية
2026-09-14 | 08:48
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توتّر مفاجئ مع نهاية الصيف: إليكم ما يكشفه العلم عن "قلق الخريف"
مع انحسار أيام الصيف وحلول فصل الخريف، يتسلّل إلى نفوس البعض شعور غير مبرّر بالتوتر وانخفاض المزاج، وهي ظاهرة تُعرف بـ"قلق الخريف"، وتحظى باهتمام متزايد لفهم أسبابها وسبل التعامل معها.
وتوضح الدكتورة كلير موريسون، الطبيبة العامة في المملكة المتحدة، أنّ هذا القلق يتمثّل في ميل موسمي إلى الشعور بالانزعاج النفسي والخمول من دون وجود محفّز خارجي مباشر، إذ قد يتكرّر هذا النمط في الفترة نفسها من كل عام.
وتتنوّع مظاهره بين التهيّج والإرهاق والتقلّبات المزاجية، إضافةً إلى فقدان الشغف بالأنشطة اليومية المعتادة.
ويرجع المختصون الأسباب الرئيسية لهذه الحالة إلى التغيّرات البيئية والنفسية المصاحبة لتبدّل الفصول. فتراجع التعرّض لضوء الشمس قد يؤثر في مستويات "السيروتونين"، الذي يؤدي دورًا مهمًا في تنظيم المزاج، كما قد يطرأ تغيّر على إفراز "الميلاتونين" المرتبط بالنوم، فضلًا عن ارتباط انخفاض مستويات فيتامين "د" بظهور أعراض اكتئابية لدى بعض الأشخاص.
من جانبها، تبيّن الدكتورة باتريشا ثورنتون، الأخصائية النفسية في نيويورك، أنّ هذه الأعراض قد ترتبط لدى بعض الأشخاص بـ"الاضطراب العاطفي الموسمي"، كما قد تتأثر بعوامل أخرى، مثل تغيّر الروتين اليومي مع العودة إلى الدراسة أو العمل، واستحضار مشاعر مرتبطة بتجارب صعبة سابقة، فيما يُعرف بـ"رد فعل الذكرى السنوية"، إلى جانب التوتر الناجم عن ضغوط التخطيط للمناسبات المقبلة.
ولمواجهة هذه الظاهرة، يوصي الخبراء بالتعرّض لضوء الشمس، خصوصًا في ساعات الصباح، وقد يُنصح في بعض الحالات بالعلاج بالضوء، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام والحرص على نمط حياة صحي.
كما يشدّد المختصون على أهمية طلب المساعدة الطبية أو النفسية إذا أصبحت الأعراض مستمرة أو شديدة أو بدأت تؤثر في الحياة اليومية، لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.
المصدر
صحة وتغذية
خريف
نهاية الصيف
بداية الخريف
قلق الخريف
اكتئاب موسمي
اكتئاب الشتاء
اكتئاب الخريف.
تنسى الوقت وتنجز كل شيء في اللحظة الأخيرة؟... قد يكون "عمى الوقت" هو السبب!
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